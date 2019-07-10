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المغرب يدعو الليبيين لاحترام اتفاق الصخيرات

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

دعا رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني، الأطراف الليبية إلى ضرورة «احترام اتفاق الصخيرات»، معتبرا أن «بنوده لا تزال صالحة لخروج البلاد من الوضع الراهن».

وقال العثماني، في حوار مع قناة «فرانس 24»، اليوم الأربعاء، ردا على موقف المغرب من قصف مركز لإيواء المهاجرين في تاجوراء إن بلاده «كانت راعية لاتفاق عقد على أراضيها ولا يزال متشبثاً بحل سياسي أساسه اتفاق الصخيرات».

وحث العثماني ليبيا على ضرورة «احترام اتفاقية الصخيرات وتنفيذ بنودها، حتى تستطيع الخروج من الوضعية التي هي عليها الآن».

وتأسف رئيس الحكومة المغربية لوفاة 7 مهاجرين مغاربة جراء القصف الذي تعرض له مركز تاجوراء لإيواء المهاجرين بطرابلس، كاشفا عن تشكيل خلية أزمة مكونة من وزارة الخارجية ووزارة المغاربة المقيمين بالخارج والقنصلية التونسية، لمتابعة وضع الجرحى ونقل الجثامين على نفقة الدولة المغربية.

وأعلنت القنصلية المغربية في تونس رسميا يوم الإثنين عن وقوع سبع ضحايا مغاربة ضمن عدد من القتلى، جراء قصف مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين قرب طرابلس، إضافة لوجود مواطن آخر في حالة خطيرة وثلاثة مفقودين من أسرة واحدة لم يعرف مصيرهم حتى الآن.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • هذا إتفاق الصخيرات مثل وعد بولفر الذي بيعت فيه أراضي فلسطين بتعاون الأردن لكلاب بني صهيون ـ الليبيين ليسوا فلسطينيين أو أردنيين ,
    إذا كانت المغرب تريد تعاون إقتصادي بمؤتمر الاتحاد المغاربي في شروط إحترام ورسم خطوط اختلاف ثقافة البلدين , فأهلا وسهلا غير ذلك يعتبر تسليم الأراضي العربية لكلاب بني صهيون الذين عاثوا الفساد في الأرض دون وضع حد لذلك.

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  • هاتوا اتفاق الصخيرات بنسخته النهائية وانظروا فيه .
    اتفاق الصخيرات سيلغي هؤلاء عن بكرة ابيهم
    نجد فيه : البرلمان هو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا
    المليشيات ينبغي ان تحل.
    لابد من منح ثقة النواب لاعتبار حكومة الوفاق
    مدة حكومة الوفاق هو سنة واحدة ويمدد لسنة اخرى فقط
    اي مشاريع لا يتم تطبيقها الا بالعرض على مجلس النواب
    جمع الاسلحة ودمج التشكيلات المسلحة في الجيش ان امكن او توجيهها توجيها مدنيا
    وحول هذا ينص اتفاق الصخيرات . ماذا فعلت حكومة الوفاق من هذا؟

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