بحث تفعيل خطوط النقل البحرية بين ليبيا وتونس

ايوان ليبيا – وكالات :

تعمل وزارة المواصلات والنقل في حكومة الوفاق الوطني بقيادة ميلاد معتوق، على إعادة ليبيا للواجهة الدولية من جديد عبر الخطوط البحرية المتوقفة منذ سنوات.

وترجم معتوق طموح الوزارة بعد أن طرح ملف إعادة تفعيل خطوط النقل البحرية بين الموانئ الليبية والتونسية أمام المجلس الرئاسي بعد اجتماع مطول مع النائب محمد العماري يوم الثلاثاء تطرق معتوق من خلاله أيضا لمسألة تطوير العمل في مطار امعيتيقة وإمكانية توفير التسهيلات لضمان عودة تشغيل الخطوط التونسية من جديد في المطارات الليبية.

وكان وزير المواصلات زار تونس الأسبوع الماضي وبحث مع نظيره هشام أحمد إمكانية تشغيل الخط البحري بين جرجيس وطرابلس.

وكانت الشركة الليبية للموانئ قد أوردت عبر حسابها الرسمي في “فيسبوك” في مايو الماضي إن إحدى الشركات الليبية التي تنشط في الملاحة والنقل البحري شرعت في نقل حاويات عشرين قدما وأربعين قدما بين ليبيا وتونس في إطار مساعي القطاع الخاص لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا