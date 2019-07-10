ملابسات تواجد صواريخ جافلين في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت وزارة الدفاع الفرنسية إنها إشترت صواريخ جافلين التي عثر عليها في قاعدة للمقاتلين في ليبيا من الولايات المتحدة لكن لم يكن الهدف هو بيعها أو نقلها إلى أي طرف في الصراع الليبي.

وزارة الدفاع الفرنسية أوضحت في بياناً لها وفقاً لوكالة “رويترز” اليوم الأربعاء أن الهدف من الصواريخ كان الحماية الذاتية لوحدة عسكرية فرنسية أُرسلت للقيام بعمليات لمكافحة الإرهاب.

وأضاف:” كانت الأسلحة معطوبة وغير صالحة للاستعمال وكانت مخزنة بشكل مؤقت في مستودع تمهيداً لتدميرها “.

يشار إلى أن حكومة الوفاق قد عرضت صواريخ جافلن في مؤتمر صحفي واتهمت القوات المسلحة بالحصول على هذه الصواريخ بطريقة غير شرعية كما اتهمت دولة الامارات باستجلاب هذه الصواريخ إلى ليبيا كدعم للقوات المسلحة وهذا الاعلان الفرنسي ينسف كل القصص التي روجتها حكومة الوفاق بالخصوص.

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