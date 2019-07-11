ملامح المرحلة الثانية لـ”تحرير طرابلس”

ايوان ليبيا – وكالات :

تحدث آمر اللواء 73 مشاة التابع للجيش الوطني اللواء علي صالح القطعاني،اليوم الخميس،عبر تصريح له لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء- عن سير العمليات العسكرية في طرابلس،قائلاً إنه “في انتظار تعليمات القيادة العامة للجيش الوطني لتنفيذ المرحلة الثانية نحو الهدف الأكبر وهو الحسم النهائي لتحرير العاصمة”.

وأوضح القطعاني في المقابلة أن العمليات تستهدف المليشيات والمجموعات الإرهابية المارقة ودواعش المال العام وتنظيم داعش الإرهابي وقد انتهت المرحلة الأولى منها وتمت بنجاح بعد ان رُسمت على خطوتين، الأولى تقدم القوات المسلحة واحتلال المناطق المعدة مسبقاً وفق الخطة والتعليمات التي وضعتها القيادة العامة للجيش الوطني،مبيناً أن الخطوة الثانية ستكون ما أسماه بــ (استنزاف العدو والسيطرة التامة علي المواقع وتجنب وقوع خسائر بشرية في صفوف المدنيين، فضلاً عن الخسائر المادية في المنشآت المدنية وعدم السماح للإرهابيين والمليشيات بالحصول على الفرصة في تدمير المدينة).

وقال القطعاني إن للجيش الوطني بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر حاضنة شعبيه كبيرة جداً بالعاصمة طرابلس وتطالب بالجيش لأنها ذاقت الأمرين بسيطرة المليشيات الإرهابية والعصابات الإجرامية من جهة و دواعش المال من جهة ثانية”، مشيراً إلى أن قوات الجيش قد أسرت الكثير من الجماعات المتطرفة ولغرفة العمليات رؤيتها في عرضهم على وسائل الإعلام المتلفزة والمسموعة إن أرادت ذلك.

وختم القطعاني حديثه قائلاً، إن “القوات المسلحة هدفها تحرير ليبيا من شرقها لغربها ومن جنوبها لشمالها وعودة الاستقرار وهيبة الدولة الليبية”.

يشار أن القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، كان قد أصدر قراراً بإنشاء اللواء 73 مشاة تحت قيادة اللواء على صالح القطعاني ويضم هذا اللواء 7 كتائب ووحدات عسكرية كبيرة ومركزه في مدينة بنغازي.

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