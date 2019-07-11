فوائد اكل سبع تمرات في الصباح

ايوان ليبيا – وكالات :

يعتبر التمر واحداً من أهم الفاكهة الغنية بالسكر والمواد الغذائية المفيدة ، فهو بمفرده يعد وجبة غذائية متكاملة تحتوي على العديد العناصر الهامة لبناء الجسم والعضلات . وتنتشر هذه الفاكهة في منطقة الشرق الأوسط بالتحديد نظراً لضمها العديد من أشجار النخيل . ومن المهم أن تتناول سبع تمرات يومياً في الصباح الباكر لكي تحصل على أقصى استفادة ممكنة ، خاصة أن هذه العادة قد ذُكرت في السنة النبوية ، فقال عنها الرسول صلَ الله عليه وسلم : (من تصبَّح بسبعِ تَمْراتٍ من عجوةٍ لم يَضرُّه ذلك اليومَ سُمٌّ ولا سِحرٌ) .

حيث أن فوائد التمر على الريق لا تعد ولا تحصى ، كما ذكرنا سابقاً فوائد عديدة ، خاصة وإن تم تناوله في فترة الصباح الباكر ، لأنه بذلك سيمد الجسم بالطاقة اللازمة له على مدار اليوم ، وفيما يلي عرض لأهم هذه الفوائد :

تعد الألياف الطبيعية عنصراً مفيدةً للجهاز الهضمي ، حيث تعزز حركة الأمعاء ، تساعد على الوقاية من الإمساك وتسيطر كذلك على مستويات السكر في الدم لأنها تبطئ من عملية الهضم ، وبالتالي لن يحدث ارتفاع سريع لمستوى السكر في الدم .

يساهم التمر في المحافظة على صحة القلب بسبب احتوائه على مستويات مرتفعة من البوتاسيوم ، إلى جانب احتوائه مستوى منخفض من الصوديوم ، وذلك ما يساعد أيضاً على دعم الجهاز العصبي لجسم الإنسان وليس قلبه فحسب .

تعود قدرة التمر على تعزيز صحة الدماغ إلى احتواءه على الكثير من مضادات الأكسدة مثل الفلافونيد والكاروتينات ، حيث أظهرت الدراسات أن التمر يقلل من الالتهابات التي تظهر في الدماغ ، والتي تؤدي بدورها إلى ارتفاع خطر الإصابة بمرض الزهايمر وغير ذلك من الأمراض العصبية التي تصيب الدماغ ، خاصة في عمر متأخر .

يساعد التمر أيضاً في تحسن وظائف الدماغ من حيث القدرة على التعلم واكتساب مهارات جديدة ، وكذلك تحسين الذاكرة ، والتقليل من حدة القلق والتوتر الذي يصيب الإنسان في المواقف المختلفة ، حيث يرجع ذلك إلى احتواء التمر على مُضادات الأكسدة الفعالة ، والتي ذكرناها سابقاً .

يعتبر التمر مصدر مليء بالعديد من المعادن الهامة ، مثل الكاسيوم ، المغنيسيوم ، الفسفور والبوتاسيوم . وقد وأضحت الدراسات مدى أهمية هذه المعادن في الحد من خطر الإصابة بأمراض هشاشة ولين العظام .

يعد التمر أكثر المواد الغذائية الغنية بالحديد ، لذا دائماً ما ينصح به الأطباء في مواجهة أمراض فقر الدم و الأنيميا ، حيث يساعد على رفع مستوى الحديد في الجسم بشكل سريع جداً وفعال .

قد تكون هذه المعلومة غريبة بعض الشيء خاصة وأن التمر يعد من الفاكهة السكرية ، ولكنه مع ذلك يحتوي على كمية قليلة جداً من الدهون ، بالإضافة إلى كونه مصدر غني بالألياف الطبيعية التي تساعد على التخلص من الكوليسترول في الدم ، مما يعني أنك ستحافظ على وزنك مع استهلاك التمر بشكل يومي كل صباح .

يعتبر التمر مصدر غني بمضادات الأكسدة التي بدورها تحمي خلايا الجسم وتساعد على نموها ، ولعل من أبرز المواد المضادة للأكسدة داخل فاكهة التمر ما يلي :

الفلافونيد : يُعتبر الفلافونيد مضاد أكسدة ذو تأثير قوي ، فهو يساهم في خفض التهابات الجسم ، يقلل من خطر الإصابة بالسرطان ، يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويقي الجسم من الإصابة بمرض السكري .

حمض الفينوليك : يمتلك حمض الفينوليك خصائص مضادة للالتهاب تماماً كالفلافونيد ، أي أنه سيقلل أيضاً من خطر الإصابة بأمراض السرطان ، وهو يقي كذلك من أمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي أصبحت شائعة جداً في وقتنا هذا .

الكاروتينات : يقلل الكاروتينات من خطر الإصابة بمشاكل العيون كالتنكس البقعي ، وهو يدعم أيضاً صحة القلب .

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