جنود أمريكيون سابقون: الحروب في الشرق الأوسط ما كانت تستحق عناء خوضها

كشف استطلاع للرأي نشر مركز بيو للأبحاث (بيو ريسيرش سنتر) في دراسة نشرت الأربعاء أن أغلبية من جنود أمريكيين سابقين يرون أن الحربين في أفغانستان والعراق ما كانتا تستحقان عناء خوضهما.

وقال المركز الفكري الأمريكي في دراسته هذه إن "غالبية من الجنود الأمريكيين (58 بالمئة) والرأي العام (59 بالمئة) ترى أن الحرب في أفغانستان ما كانت تستحق عناء خوضها".

وتأتي هذه الدراسة بينما يجري الأمريكيون وحركة طالبان محادثات سلام لإنهاء هذا النزاع الذي أطلقته واشنطن بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وحول الحرب في العراق التي بدأت في 2003 وأثارت اهتمام الرأي العام الأمريكي يعتقد 64 % من الجنود السابقين أنها "لا تستحق عناء خوضها".

ويؤكد 55 % من هؤلاء الرأي نفسه بشأن التدخل الأمريكي في سوريا ضد تنظيم داعش.

وأوضح مركز "بيو" أن "تفاوت وجهات النظر ليس مرتبطا بالرتبة العسكرية أو الخبرة".

وأفاد تحليل نشرته جامعة براون مؤخرا أن 6951 عسكريا أمريكيا قتلوا في عمليات عسكرية بين 2001 و2018.

ويعاني كثيرون من المقاتلين السابقين من الضغط النفسي الذي يلي الصدمات بعد عودتهم من النزاعات.

وانتحر أكثر من ستة آلاف عسكري سابق في الجيش الأمريكي كل سنة بين 2008 و2016، حسب تقرير لوزارة المحاربين القدامى نشر في نهاية 2018.

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