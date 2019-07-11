بريطانيا: 3 سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلة بريطانية في الخليج.. وطهران تنفي

ذكرت الحكومة البريطانية اليوم الخميس أن ثلاث سفن إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلتها (بريتيش هيريتدج) في مضيق هرمز، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من فرقاطة بريطانية.

وقال ممثل للحكومة البريطانية في بيان "(الفرقاطة) مونتروز اضطرت للتمركز بين السفن الإيرانية وبريتيش هيريتدج وأصدرت تحذيرات شفهية للسفن الإيرانية التي ابتعدت حينها".

وقع الحادث بعد قرابة أسبوع من احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية (جريس 1) قبالة ساحل جبل طارق للاشتباه بأنها تخرق بنقلها النفط إلى سوريا عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ممثل الحكومة البريطانية "نحن قلقون إزاء هذا التصرف ونواصل حث السلطات الإيرانية على تهدئة الوضع في المنطقة.

فيما نفت إيران صحة التقارير، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

ونقلت الوكالة تفنيد إدارة العلاقات العامة بالمنطقة الخامسة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تقارير عن محاولة الحرس احتجاز الناقلة البريطانية.

وأوضحت الإدارة في بيان أن"دوريات القوة البحرية للحرس الثوري تواصل واجباتها بشكل اعتيادي وتمارس مهامها المناطة بدقة وصلابة، ولم تواجه أية سفينة أجنبية بما فيها السفن البريطانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وشدد البيان على أن المنطقة الخامسة للقوات البحرية للحرس الثوري الإيراني "قادرة على توقيف السفن الأجنبية في الرقعة الجغرافية المناطة إليها على نحو قاطع وسريع ودون تردد إذا ما كانت قد تلقت إيعازا بذلك".

في غضون ذلك ، ذكر متحدث باسم الحكومة البريطانية أن زوارق إيرانية حاولت "إعاقة مرور" ناقلة نفط بريطانية.

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