لندن تؤكد أن سفنا إيرانية حاولت “منع مرور” ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

لندن-العنوان

أكد ناطق باسم الحكومة البريطانية اليوم الخميس، أن سفنا إيرانية حاولت مساء الأربعاء “منع مرور” ناقلة بريطانية في مضيق هرمز.

وقال الناطق البريطاني في بيان “خلافا للقانون الدولي، حاولت ثلاث سفن إيرانية منع مرور السفنية التجارية بريتش هيريتيج في مضيق هرمز”.

وأشار إلى أن البحرية الملكية اضطرت للتدخل لمساعدة ناقلة النفط هذه التي تملكها “بريتش بتروليوم شيبينغ” فرع النقل النفطي لمجموعة “بريتش بتروليوم”.

وأوضح أن الفرقاطة “اتش ام اس مونتروز اضطرت للتموضع بين السفن الإيرانية وبريتش هيريتيج وإطلاق تحذيرات شفهية على السفن الإيرانية التي عادت أدراجها بعد ذلك”.

وتابع الناطق “نحن قلقون من هذا العمل ونواصل حث السلطات الإيرانية على تخفيف حدة التوتر في الوضع في المنطقة”.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حذر الأربعاء بريطانيا من “عواقب” قرارها اعتراض ناقلة نفط إيرانية قبالة سواحل جبل طارق الأسبوع الماضي.

واحتجزت السفينة “غريس 1” الخميس في مياه جبل طارق الخاضع للسيادة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، في عملية وصفتها إيران بأنها فعل “قرصنة” في المياه الدولية.

وقال روحاني خلال جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء “أذكر البريطانيين بأنهم هم الذين بادروا بالإخلال بالأمن في البحار وسوف يواجهون العواقب لاحقاً”.

المصدر-وكالات

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