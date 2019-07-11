رسميا – بطل السادسة مستمرا في أنفيلد.. ليفربول يجدد تعاقد أوريجي

بطل اللقب السادس لليفربول في دوري أبطال أوروبا الآن سيتسمر لفترة أطول في ملعب أنفيلد.

وانضم أوريجي البالغ من العمر 24 عاما لصفوف ليفربول في عام 2014 قادما من ليل الفرنسي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.

وخرج المهاجم البلجيكي للإعارة في موسم 2017/2018 لفريق فولفسبورج الألماني، قبل أن يعود الموسم الماضي لليفربول.

وكان أوريجي هو البطل الأول لليفربول في الأدوار الحاسمة من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما قاد فريقه لعودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي في المباراة الشهيرة التي انتهت بفوز الريدز برباعية دون رد.

ثم سجل أوريجي هدفا من ثنائية ليفربول في توتنام خلال نهائي دوري الأبطال ليفوز الفريق بالكأس ذات الأذنين للمرة السادسة في تاريخه.

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