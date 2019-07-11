رغم تأكيده بأنها ممول تاريخي للإرهاب … قطر لترامب حليف استراتيجي

واشنطن 11 يوليو 2019 (وال) – تغييرٌ كبيرٌ ومفاجئٌ، للعلاقات السياسية بين دولتي أمريكا وقطر، فقد استقبل الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” أمير دويلة قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال عشاء أقامه وزير المالية الأمريكي ستيفن منوتشين، مساء الإثنين الماضي.

جاء هذا اللقاء، عقب وصف ترامب دويلة قطر بأنها “داعم تاريخيٌّ للإرهاب”، داعيًا حينها دول الخليج، ودول الجوار لاتّخاذ مزيدًا من الإجراءات لمكافحة الإرهاب.

في حين أن دولة البحرين والسعودية ومصر والإمارات، قد أعلنوا مقاطعة قطر؛ لتورطها في دعم الإرهاب، وإيواء حوالي “49” شخصا من المطلوبين لدى دولهم، بينهم الشيخ يوسف القرضاوي، و12 منظمة خيرية وجماعة تدعمها قطر.

يشار إلى أنّ الدُّول الأربعة فرضت قيودا على قطر، شملت إغلاق حدودها البرية والبحرية ومجالاتها الجوية، كما سحبت دبلوماسييها من قطر، وجمدت رحلاتها منها وإليها، كذا طلبت من مواطنيها المغادرة.

ووصفت الدّول الأربعة توقيع اتّفاق بين الدّوحة وواشنطن، في يوليو من العام 2017م، لمكافحة تمويل الإرهاب بأنه “خطوة غير كافية”، مشددة على أنها “ستراقب عن كثب مدى جديّة السّلطات القطريّة” في تنفيذ ذلك.

كما شدد الرئيس الأميركي – في مقابلةٍ مع قناة CBN الأميركية – على ضرورة توقُف قطر عن تمويل الإرهاب، قائلاً “إن قطر عُرفت بتمويل الإرهاب وينبغي أن توقف ذلك فورا”.

تغيّر واضح

بحث ترامب خلال لقائه مع تميم الإثنين الماضي، توسيع قاعدة “العديد” الجويّة العسكرية الموجودة في قطر، لاستضافتها مزيدًا من العسكريين الأمريكيين.

وقال خلال الكلمة التي ألقاها أثناء اللقاء “أنت حليف مهم، حسب وصفه، وساعدتنا بمنشأة عسكرية جيدة “قاعدة العديد” ومطار عسكري لم ير الناس مثيلا له منذ وقت طويل.

والغريب في الأمر، أن ترامب اتهم قطر في أكثر من مناسبة بدعم الإرهاب، ودعَم قرار الدول الأربعة في حصار قطر، ولكن اليوم الرئيس الأمريكي يتراجع عن تصريحاته السّابقة .

حفتر و ترامب

كان الرئيس الأمريكي قد أجرى اتصالا هاتفيا مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، وأكّد دعمه للعمليات العسكرية، والقوّات المسلحة في طرابلس، ودور القوات المسلحة بمكافحة الإرهاب وتأمين الموارد النفطية .

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري أكد أن دولتي تركيا وقطر تقدمان دعما لا محدود للإرهابيين في ليبيا، بشكل كبير خاصة في معركة تحرير طرابلس من الجماعات الإرهابية التي تتبع حكومة الوفاق غير الشرعية. (وال – واشنطن) ف و / ع ع



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