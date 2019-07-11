مقتل 11 وإصابة عشرات في تصادم قطارين بباكستان

قالت الشرطة الباكستانية، إن قطارا للركاب اصطدم بقطار شحن اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا، وإصابة أكثر من 60 تحت عربات القطار المقلوبة.

وعزا رئيس الوزراء سبب الحادث إلى البنية التحتية المتهالكة للسكك الحديدية وسوء صيانتها.

واصطدم قطار الركاب المتجه من لاهور إلى مدينة كويتا الواقعة بغرب البلاد بقطار الشحن في منطقة صادق أباد التابعة لمنطقة رحيم يار خان في جنوب إقليم البنجاب، ما أدى إلى انقلاب خمس عربات وحصار الركاب داخلهم.

وقالت الشرطة، إن عمال الإغاثة أخرجوا المصابين بعد قطع أجزاء من الهيكل المعدني المتشابك للعربات، مضيفة أن عشرات الأشخاص نقلوا إلى المستشفى.

وأصدر رئيس الوزراء عمران خان بيانا قدم فيه العزاء، وألقى مسئولية الحادث على البنية التحتية لشبكة السكك الحديدية التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية، والتي تعاني من التدهور بسبب قلة الاستثمار وسوء الصيانة.

وقال خان على تويتر "لقد طلبت من وزير السكك الحديدية، إن يتخذ خطوات طارئة لمواجهة إهمال البنية التحتية للسكك الحديدية الذي استمر لعقود وضمان معايير السلامة".

وفي الشهر الماضي، لاقى ستة أشخاص حتفهم عندما تصادم قطار شحن مع قطار ركاب في حيدر أباد على بعد 165 كيلومترا من كراتشي.

ولايزال سبب حادث اليوم الخميس، قيد التحقيق، لكن وزير السكك الحديدية شيخ رشيد أحمد قال إنه يعتقد أن السبب خطأ بشري.

وأضاف لتليفزيون جيو "أمرت بالتحقيق، التحقيق سينتهي في غضون يومين أو ثلاثة أيام".

وأعلن الوزير عن صرف تعويضات لأهالي القتلى وللمصابين.

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