أرسنال يطير إلى الولايات المتحدة بدون النني وأيوبي

وخلت القائمة من اسم النني وزميله النيجيري أليكس أيوبي، فالثنائي شارك في كأس الأمم الإفريقية هذا الصيف، وقد تطول فترة الاجازة الصيفية لكلاهما.

وسافر فريق أرسنال يوم الخميس على أن يلعب مباراته الافتتاحية في الجولة الأمريكية ضد كولورادو رابيدز في دنفر يوم 15 يوليو.

ثم يواجه بايرن ميونيخ في لوس أنجلوس، وفيورنتينا في شارلوت قبل إنهاء الجولة بمباراة ضد ريال مدريد في واشنطن العاصمة.

كما خلت القائمة أيضا من اسم الفرنسي لوران كوسيلني بعدما رفض السفر مع الفريق للولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر النادي الإنجليزي بيانا بعدما قرر قائد المدفعجية عدم السفر لمعسكر الفريق التحضيري للموسم المقبل ().

وجاءت قائمة اللاعبين الـ29 كالتالي:-

النني قد يدخل في صفقة تبادلية من أجل انتقال ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس إلى المدفعجية.

وأفادت جريدة ذا صن يوم الخميس أن أرسنال سيعرض على كريستال بالاس ضم زاها مقابل 40 مليون جنيه استرليني + محمد النني وكالوم تشامبرز وكارل ينكيسون.

الثلاثي لم يلعب كثيرا تحت قيادة المدير الفني الفرنسي أوناي إيمري.

النني صاحب الـ 26 عاما يمتد عقده مع أرسنال حتى 2022، بعدما انضم للمدفعجية في 2016 قادما من نادي بازل السويسري.

ولعب النني 17 مباراة الموسم الماضي في كل البطولات وصنع هدفا وحيدا.

كان نادي كريستال بالاس قد أبدى انزعاجه الأسبوع الماضي من العرض الضئيل الذي قدمه أرسنال لضم المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها.

ونشرت شبكة “سكاي سبورتس” الإنجليزية يوم الإثنين قبل الماضي تقريرا يفيد بأن أسنال قدم عرضا رسميا من أجل ضم زاها مقابل 40 مليون يورو.

فيما ذكر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية BBC يوم الثلاثاء قبل الماضي أن إدارة كريستال بالاس تقدر قيمة زاها بحوالي 80 مليون جنيه إسترليني وتشعر بالغضب من أرسنال بسبب ما يعتقدون أنه محاولة لإنهاء الصفقة بسعر قليل.

مسؤولو كريستال بالاس يتوقعون مبلغا أعلى بكثير من الـ50 مليون جنيه استرليني التي دفعها مانشستر يونايتد مقابل ضم آرون وان بيساكا قبل يومين.

وان بيساكا ظهير أيمن يبلغ من العمر 21 عامًا ويتمتع بخبرة محدودة، عكس الجناح زاها الذي يبلغ من العمر 26 عاما ويتمتع بخبرة واسعة كما أنه يعد لاعبا دوليا مميزا.

الصيف الماضي وقع زاها عقدًا جديدًا مدته خمس سنوات جعله صاحب الراتب الأعلى في الفريق وهو ما يبرز أهميته للنادي.

وذكرت جريدة ذا صن الأسبوع الماضي أن كريستال بالاس تهكم على خطة أرسنال في دفع مبلغ الـ40 مليون جنيه استرليني على أقساط لمدة 5 سنوات.

ويرغب زاها في الرحيل عن كريستال بالاس بحسب ما أوضحت التقارير الإنجليزية.

جدير بالذكر أن جاديكال زاها أوضح أن شقيقه يرغب في اللعب لأرسنال وذلك في تصريحات لـ سكاي سبورتس.

وقال: “ويلفريد يكن كل الاحترام لجماهير كريستال بالاس”.

وتابع “اللعب لأرسنال يُعد بمثابة الحلم بالنسبة لأخي”.

أتم “وفقا لما قدمه (ويلفريد) لكريستال بالاس ومساعدتهم في الدوري الإنجليزي، فأتمنى أن الفريق يصل لاتفاق مع أرسنال لكي يلعب مع الفريق الذي يشجعه منذ والطفولة ويحلم باللعب له”.

ويتواجد زاها حاليا مع منتخب كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تُقام في مصر.

وسجل زاها هدفا في رباعية كوت ديفوار في مرمى ناميبيا يوم الإثنين، وهدف تأهل الأفيال لربع النهائي في شباك مالي.

وبدأ زاها مسيرته مع الكرة في أكاديمية كريستال بالاس، وانتقل لمانشستر يونايتد عام 2013 قبل أن يعود يعار إلى كريستال بالاس وكارديف سيتي، ثم يعود بشكل نهائي لكريستال بالاس.

وشارك زاها في 34 مباراة في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي سجل خلالها 10 أهداف وصنع مثلهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا