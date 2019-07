غياب عربي في قرعة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما

المسابقة تشهد مشاركة 24 منتخبا من القارات الست، وتقام جميع المباريات على 4 ملاعب في 3 مدن مختلفة.

وتم سحب تنظيم المسابقة من بيرو بعد فشلها في استكمال التحضيرات ليتم إسنادها للبرازيل التي استضافت بطولة كوبا أمريكا الأخيرة وتوجت بلقبها.

وتشهد البطولة مشاركة 3 منتخبات لأول مرة في تلك الفئة السنية منها 2 من إفريقيا وهم أنجولا والسنغال بالإضافة إلى جرز سولمون من قارة أستراليا.

ويشارك أسود التيرانجا بدلا من غينيا التي قامت بإشراك لاعبين أكبر من الفئة السنية في البطولة الإفريقية مطلع العام الجاري.

وجاءت قرعة دور المجموعات كالآتي:

الأولى: البرازيل – كندا – نيوزيلاندا – أنجولا

الثانية: نيجيريا – المجر – الإكوادور – أستراليا

الثالثة: كوريا الجنوبية – هايتي – فرنسا – تشيلي

الرابعة: الولايات المتحدة الأمريكية – السنغال – اليابان – هولندا

الخامسة: إسبانيا – الأرجنتين – طاجكستان – الكاميرون

السادسة: جزر سولمون – إيطاليا – باراجواي – المكسيك

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من دور المجموعات مباشرة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث إلى ثمن النهائي.

المنتخب النيجيري يعد الأكثر تتويجا باللقب برصيد 5 ألقاب يليه المنتخب البرازيلي برصيد 3 آخرها عام 2003.

ويغيب منتخب إنجلترا حامل لقب النسخة الأخيرة عن الظهور في البطولة المقبلة.

ولم تظهر مصر في تلك البطولة منذ تنظيم نسخة 1997، إذ تواجدت مرتين فقط في نسختي 1987 و1997.

ويعد أفضل إنجاز مصري كان الوصول لربع نهائي نسخة 1997 والخسارة من إسبانيا.

