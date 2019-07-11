حوار – أوريجي يتحدث عن حاجة صلاح وماني وفيرمينو للراحة.. وهدفه في الموسم الجديد

وكان المهاجم البلجيكي، بطلاً في رحلة الريدز إلى المجد والظفر بدوري أبطال أوروبا الشهر الماضي، قبل أن يمدد عقدع مع ليفربول الأربعاء.

ويضمن الاتفاق الجديد على استمرار قصة الدولي البلجيكي في ليفربول، والتي بدأت في صيف 2014، إذ سجل خلال تلك الفترة، 28 هدفًا في 98 مباراة.

نعم ، يسعدني جدًا أن أكون قادرًا على توقيع هذا العقد، أنه يمدك بدفعة معنوية في بداية الموسم، كما كان الحال في نهاية الموسم الماضي. أنا سعيد للغاية.

كان المشجعون ينتظرون بفارغ الصبر هذه الأخبار طوال الصيف. هل كان قرارًا بسيطًا بالنسبة لك؟

شعرت دائما بالراحة هنا، لقد مررت بعدة محطات خلال مسيرتي، إلا أني أستطيع القول بإني أصبحت رجلاً هنا في هذا النادي، لقد وقعت لليفريول عندما كان عمري 19 عامًا، عندما توصلنا إلى قرار التجديد، أردت فقط التحدث مع النادي أولاً والمحيط الخاص بي، لكن شعوري دائمًا كان الرغبة في البقاء وتمديد عقدي.

الانضمام إلى أبطال أوروبا أمر جذاب بالطبع ، لكن ما الذي يجعل اللاعبون يرغبون في الانضمام والبقاء هنا بالتحديد؟

المزيج من عدة عوامل، إنه نادي رائع، ولدينا مجموعة جيدة من اللاعبين، وفريق العمل رائع. حتى عندما تأتي إلى ميلوود، ترى الأشخاص هنا يقومون بعمل وكل شيء، فتشعر أن هناك شيئًا مميزًا يُطبخ هنا. ما زلنا صغارًا لذا فهناك الكثير من الإمكانات في هذه المجموعة، أنا أستمتع فقط في التدريب وفي الملعب. هذه كلها عوامل مهمة لي كلاعب

لا يزال عمرك 24 عامًا، ومن الواضح أن هناك أشياء تريد تحسينها خلال فترة العقد الجديد. إذن، أين وكيف يمكنك أن تتطور في المواسم المقبلة؟

أريد مواصلة السير وتسخير موهبتي وإمكاناتي في خدمة الفريق، وآمل كفريق كذلك أن نواصل البناء على ما حققناه بالفعل. بالنسبة لي، كل يوم هنا أمر مثير، إنها أوقات حماسية.

بعد أول مباراة لك في 2015، توقع المدرب أن يستمتع بك كثيرًا. لقد وصفك اليوم بأنك “لاعب رائع”. فأخبرنا عن علاقتك مع يورجن كلوب؟

لدينا علاقة جيدة. يعلم الجميع مدى جودة المدرب، إنه مدرب كبير وقبل ذلك فهو شخص جيد. إنه يدفعنا كفريق واحد ، وبالنسبة لي ، من المهم أن يكون هناك شخص يعرف كرة القدم ويعرف كيفية التحدث مع اللاعبين وجعلهم يبذلون قصارى جهدهم. لقد تطورت تحت قيادته، وهذا يدل على كيفية مرورالسنوات القليلة الماضية.

إنه شخص يكافئ المخلص والملتزم – هل ساعدك ذلك على البقاء متحمسًا الموسم الماضي؟ إذ يمكنك دائمًا أن تأمل في قدوم الفرصة …

قطعا. لقد كان موسمًا مليئًا بالتحديات ولكني كنت أؤمن بفرصتي إذا واصلت القيام بالأشياء الصحيحة واستمتعت على أرض الملعب. في النهاية، حصلت على الفرصة وكنت سعيدًا لأن أكون قادرًا على المساهمة بالشكل الصحيح. لقد كان موسم مميز جدا.

يجب أن نتحدث عن مدريد؟ هل كل شيء حدث في هذه الليلة والايام التالية لها جعلك تقتنع؟ هل شعرت بأنه حقيقي؟

كانت ليلة خاصة جدا. لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور الذي شعرت به شخصيًا في تلك الليلة وما عايشناه في العودة في الموكب، لقد مررت بلحظات خاصة وأنا أعلم أنه في بعض الأحيان يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لكي أدرك تمامًا ما قمت به. ما نعرفه هو أن لدينا مجموعة جيدة ومجموعة شابة وفريق عمل جيد والمشجعون يقفون خلفنا، لدينا كل شيء لنخوض موسم ناجح. كلاعب، هذا ما أركز عليه الآن: أن أكون قادراً على مساعدة الفريق لأداء أفضل ما في وسعه، حتى نتمكن من تحقيق المزيد من النجاح.

هذا الهدف الحاسم في الدقائق الأخيرة من نهائي دوري أبطال أوروبا، وأمام معجبيك مباشرة، هل من الممكن وصف مشاعرك؟

كانت عاطفية ، كانت عاطفية للغاية. كان حلمًا بالنسبة لي كطفل صغير أن ألعب في هذا المستوى. أن تحصل على الفرصة وتكون قادرًا على التسجيل، وماذا يعني هذا الهدف للفريق – كانت لحظة خاصة جدًا. إنه شيء لن أنساه أبدًا.

لازال مشجعو ليفربول يتأملون جميع الصور ومقاطع الفيديو منذ ذلك الحين – هل فعلت نفس الشيء؟ هل يمكن أن يكون لديك شعور بمدى سعادتك للناس؟

من الصعب الحصول على إحساس كامل ولكن لدي فكرة وأعرف كم يعني هذا الأمر. شخصيا، كان يعني لي الكثير، والأمر نفسه بالنسبة للمدينة والنادي والجميع . أشعر بسعادة غامرة عندما أرى أن هذا يعني الكثير بالنسبة للجماهير. إنه يحفزك كلاعب أيضًا ويجعلك أكثر جوعًا لتحقيق المزيد.

العديد من المشجعين يحصلون على وشوم لتخليد الانتصار، هناك حتى بعض الوشوم تخصك. كيف يبدو ذلك الشعور السيريالي حينما تشاهدهم؟

أحاول احيانا ان أغلق مواقع التواصل الاجتماعي والتركيز على أشيائي الخاصة ولكن البعض ذكر وجود بعض الوشوم التي تحمل صورة أوريجي – ربما يجب أن اصنع له صيحة خاصة! أقدر هذا الحب.

أعلم أنك قلت إن الموكب كان يتجاوز أي شيء تتخيله، وأنه كان شيئًا تتوقعه لمنتخب وليس فريق، ماذا يعني لك وللاعبين ذلك؟

لقد أعطانا فرصة للتواصل مع المدينة. كان هذا شيء مميز جدا. مدينة ليفربول لديها الكثير من التاريخ ، حتى خارج كرة القدم ، ولقد استطعنا على التنقل في جميع أنحاء المدينة ورؤية الناس، من صغيرهم إلى كبيرهم، من الشباب إلى القديم ، والنظر في أعينهم، والاحتفال واللهو معهم، أنه شيء خاص جدًا جدًا جدًا. أنا ممتن جدًا لذلك.

هل عانيت من صفير الأذنين لفترة من الوقت بعد ذلك؟

نعم! لم ننم كثيرًا في ال48 ساعة، كان الصوت مرتفعًا جدًا، إذ كان لدينا الكثير من المرح، والكثير من الرقص والموسيقى والغناء. لقد كان أمرًا جيدًا جدًا

بالنظر إلى الموسم الجديد، يبدو أن مزاج الجميع هنا في فترة الإعداد يحمل الرغبة في تحقيق البطولات مرة أخرى؟

قطعا. ما حاولت القيام به أثناء عطلتي هو إعادة الضبط والاستمتاع بهذه اللحظة ثم العودة مرة أخرى أقوى. نحن نعلم أن لدينا أهداف كبيرة هذا الموسم، وعلينا فقط التركيز خطوة بخطوة، مباراة تلو الأخرى، مهما حدث. هناك لحظات صعبة ولحظات جيدة في الموسم، لكن لدينا الآن المزيد من الخبرة وآمل أن يساعدنا ذلك على تحقيق المزيد.

مع عودة القليل من المهاجمين بعد فترة وجيزة، هناك فرصة لكي تشارك حقًا في مباريات الإعداد قبل انطلاق الموسم، أليس كذلك؟

شارك البعض في البطولات ويحتاجون الآن للعطلة (محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو)، لكن شخصياً، كلما استمتعت في الملعب فالأشياء الأخرى تأتي، لذا أحاول فقط التركيز على ذلك، لكي أكون لائقًا قدر الإمكان، وأستمتع بالتعبير عن نفسي ومساعدة الفريق.

أخيرًا، إذن، ما الذي تأمل في تحقيقه بعد العقد الجديد؟

أريد أن أستمر في التطور، ومحاولة إنماء الإمكانات والموهبة التي أملكها كل يوم، ففي نهاية مسيرتي أريد أن أجلس وأكون فخوراً بأنني نجحت في استغلال كل المواهب التي أملكها. أعتقد أن السنوات المقبلة ستكون مميزة للغاية، وسأحاول استغلالها على أكمل وجه.

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