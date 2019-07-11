صفقة ليفربول الجديدة لن يشارك في ودية الخميس ضد ترانمير روفرز

ويبدأ ليفربول استعداده للموسم المقبل بمباراة ودية يوم الخميس ضد نادي ترانمير روفرز.

وذكر النادي عبر موقعه أن صاحب الـ17 عاما ما زال ينتظر الرخصة الدولية، لذا، فهو بالتأكيد لن يتواجد في مباراة الليلة.

فان دين بيرج كان قد انضم إلى صفوف الريدز في أوائل هذا الشهر قادمًا من بي إي سي زفولة.

ويعتقد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن الهولندي الشاب سيب فان دين بيرج قبل التحدي وشدد على سعيه للتواجد مع الفريق الأول في أقرب فرصة.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه قبل أيام: “فان دين بيرج يملك موهبة كبيرة، ولكنه ما زال صغيرًا، ونحن لدينا بالفعل فريق جيد”.

وأضاف المدرب الألماني “لقد قبل سيب التحدي، وأراد حقًا أن يكون جزءا من هذا الفريق وأنا سعيد حقًا من أجله”.

وأتم “نحن نبرم الصفقات من أجل الحاضر والمستقبل، دائمًا الكرة في ملعب الأولاد، فالأمر يتعلق بما سيقدموه، أما الانطباع الأول هنا فكان جيدًا حقًا، وأنا سعيد لوجوده معنا”.

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