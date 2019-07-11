المسماري: استهداف مخزن للأسلحة في غريان

ايوان ليبيا – وكالات :

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري إن القوات الجوية استهدفت مخزن للأسلحة والوقود تستخدمه مجموعات إرهابية في مدينة غريان، لافتاً إلى أن الجيش يمتلك قدرات جوية كافية للتعامل مع أي تهديد على امتداد الأراضي الليبية.

المسماري أشار في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء إلى أن الضربة الجوية كانت دقيقة بناء على معلومات استخباراتية أكدت خلالها أن المجموعات الإرهابية في غريان تتخذ إحدى نقاط الشرطة كمخزن للأسلحة والوقود والتموين.

وتابع مضيفاً :” القوات الجوية تدك كل تحركات العدو في محيط طرابلس ووسط ليبيا وفي الجنوب ولدينا القدرة الجوية الكافية للتعامل مع أي تهديد أمني على كافة الأراضي الليبية “.

أما على الصعيد السياسي بيّن المسماري أن رئيس أركان القيادة العامة للجيش الفريق عبد الرازق الناظوري استقبل وفدا من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وتناول الاجتماع 4 محاور رئيسية هي تعزيز دور البعثة في ليبيا وآليات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وأوضاع السجون وأسرى الحرب وصيانة حقوق الإنسان.

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