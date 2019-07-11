ارتفاع للعملات الأجنبية أمام الدينار قي السوق الموازي

ايوان ليبيا – وكالات :

سجلت العملات الأجنبية مع بداية التداولات اليوم الخميس ارتفاعا جديدا أمام الدينار في السوق السوداء بمدنتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار بـ4.5 دينار ليحقق مكسبا جديدا لثاني يوم على التوالي قدره ثلاثة قروش، أما اليورو فقد صعد هو الآخر ليحقق مكاسب طفيفة قدرها قرش واحد ويتم تداوله بـ5.4 دينار، بينما حقق الذهب عيار 18 كسر مكسبا قدره دينار ليتم بيع الغرام الواحد منه 151 دينارا.

وبشأن العملات العربية، فقد حافظ الجنيه المصري الخميس على مكاسبه التي حققها الساعات الماضية أمام الدينار ليتم بيعه على الحدود الليبية المصرية وسوق المشير بـ26 قرشا. ووصلت حالة الاستقرار أيضا للدينار التونسي الذي بيع 1.5 دينار.

أما على صعيد الحوالات فقد استقرت الليرة التركية عند مستوياتها السابقة وتم بيعها بـ79 قرشا في معاملات الحوالات بين طرابلس وتركيا.

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