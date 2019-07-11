إصابة 11 شخصا في انفجار قرب كنيسة في القامشلي شمالي سوريا

ذكر تقرير إخباري، أن 11 شخصا أصيبوا اليوم الخميس، بجروح نتيجة تفجير إرهابي بسيارة مفخخة جانب كنيسة السيدة العذراء وسط القامشلي شمالي سوريا.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية (سانا)، أن إرهابيين فجروا سيارة مفخخة في حي الوسطي بمدينة القامشلي بجانب كنيسة السيدة العذراء أدت إلى إصابة 11 مدنيا بجروح ووقوع أضرار مادية في جدران الكنيسة والمحال التجارية والسيارات المركونة بالمكان.

كان شخصان قد أصيبا في الشهر الماضي نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة في حي الهلالية عند المدخل الغربي لمدينة القامشلي.

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