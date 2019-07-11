رئيس سيمنس الألمانية يتلقى تهديدا من اليمين المتطرف

تلقى رئيس شركة "سيمنس" الألمانية للصناعات الإلكترونية جو كايزر تهديدا بالقتل ممن يعتقد أنهم متطرفون يمينيون.

وأكد الادعاء العام في بلدة ديجندورف في لقاء مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس، أنه تم إبلاغ السلطات بهذا التهديد، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وكانت صحيفة "فيرتشافت سفوخه" (الأسبوع الاقتصادي) ذكرت، استنادا إلى مكتب مكافحة الجريمة في الولاية، أن التهديد ورد إلى رئيس الشركة عبر البريد الإلكتروني متضمنا أن كايزر سيكون "لوبكه التالي" في إشارة إلى حادث اغتيال المسئول المحلي لوبكه بمدينة كاسل قبل أسابيع.

كان لوبكه قتل بداية يونيو الماضي بطلقة في الرأس. وأعلن الادعاء العام الذي تولى التحقيق في الحادث أن القتل جاء كواقعة اغتيال سياسي بخلفية يمينية متطرفة. ورفضت سيمنس اتخاذ موقف إزاء الواقعة. ولم يتح حتى الآن الحصول على تعليق من الشرطة بشأن الحادث. ويقول التقرير إن التهديد جاء من عنوان بريدي يحمل اسم أدولف هتلر، إلا أن هذا العنوان معروف لدى السلطات تحت مصدر آخر. إلا أن التقرير يشير إلى أن خلفيات الحادث تبقى مفتوحة: فمكتب مكافحة الجريمة بالولاية أشار إلى أنه من المثير للتأمل أن مصدر الإمداد بخدمة البريد الإلكتروني نفسه تم السطو عليه، كما أن هناك إشارات إلى أن هناك علاقة بالخارج كما ظهر لديهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا