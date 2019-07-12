الأسطول الأمريكي الخامس يؤكد العمل مع البحرية البريطانية لتأمين حرية الملاحة في الخليج

قال الأسطول الخامس الأمريكي في بيان، الخميس إنه على علم بأعمال التحرش غير القانونية من جانب القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني ومحاولات اعتراض سبيل السفينة التجارية البريطانية "بريتش هيريتيدج" التي ترفع علم المملكة المتحدة يوم 10 من يوليو الجاري، بالقرب من مضيق هرمز.

وقال نائب الأميرال جيم مالوي، قائد الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في البحرين، إن هناك معيارا عالميا للسلوك البحري المحترف، مؤكدا التزام الأسطول الأمريكي "بالتعاون مع شركائنا من أجل أن تشكل هذه الأعراف والمعايير والقواعد البحرية نموذجا، مع انتشار البحارة المحترفين في جميع الممرات المائية الإقليمية، حيثما يسمح القانون الدولي بذلك."

وقال مالوي: "نواصل العمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية، وجميع شركائنا الإقليميين والعالميين الذين يشاركوننا التزامنا بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة وحرية الملاحة والدفاع عنها ".



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