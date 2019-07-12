السودان.. الحرية والتغيير والمجلس العسكري يتفقان علي الإعلان السياسي

أعلنت الوساطة الإفريقية الإثيوبية المُشتركة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أن قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي توصلا إلى اتفاق كامل بشأن "الإعلان السياسي" المُحدد لكافة مراحل الفترة الانتقالية.

وقال مبعوث الاتحاد الإفريقي محمد الحسن ولد لبات في مؤتمر صحفي عقب نهاية الاجتماع ، اجتمع وفدا التفاوض من قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري في جولة ثالثة للمفاوضات واتفقا اتفاقاً كاملاً خلال المباحثات على الإعلان السياسي المُحدد لكافة هيئات المرحلة "الانتقالية"، وأضاف "تم ذلك في جو أخوي وبناء ومثمر".

وأعلن ولد لبات عن اجتماع جديد بين "التغيير" والعسكري "غدا" السبت” لدراسة المُصادقة على الوثيقة الثانية وهي الإعلان الدستوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا