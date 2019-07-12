الرئاسي يدين تفجير مقبرة الهواري

ايوان ليبيا – وكالات :

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بـ«أقسى العبارات التفجير الذي وقع الخميس بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي».

وذكر المجلس في بيان مساء الخميس، أن «الإرهاب لا يفرق بين منطقة وأخرى أو بين الهويات والصفات»، مقدمًا التعازي لأسر الضحايا الذي لقوا مصرعهم جراء التفجير ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف المجلس أنه «حذر فور الاعتداء على طرابلس من أن المستفيد من هذا العدوان هو التنظيمات الإرهابية وقلنا في حينه أن الحرب غير المبررة والمفروضة على الليبيين ستوفر المناخ الملائم والأرضية المناسبة لعودة الإرهاب بعد أن قضينا عليه في سرت وغيرها من المدن».

وفي وقت سابق الخميس، أسفر انفجار سيارة مفخخة بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي أثناء تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري عن سقوط أربعة قتلى و28 جريحًا بينهم مدنيون كانوا يحضرون مراسم الدفن ويقدمون واجب العزاء في الفقيد الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، إلى جانب عدد كبير من قيادات القوات الخاصة وعلى رأسهم آمرها الحالي اللواء ونيس بوخمادة.

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