رئيسة تايوان تطالب بالانضمام إلى الأمم المتحدة.. ومخاوف من غضب صيني

حثت رئيسة تايوان تساي إنج-ون في وقت متأخر ليلة أمس الخميس حلفاء بلادها على مساعدة دولتها الجزرية في الانضمام إلى الأمم المتحدة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام التايوانية الرسمية، وذلك خلال رحلتها إلى الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تتسبب في غضب الصين.

والتقت تساي بالممثلين الدبلوماسيين السبعة عشرة لحلفاء تايوان خلال حفل استقبال في نيويورك، حيث تتوقف بشكل عابر (ترانزيت) في الولايات المتحدة أثناء توجهها إلى دول منطقة البحر الكاريبي التي تعترف بتايوان في زيارة تستغرق 12 يومًا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية في تايوان أن هذا الحدث يعتبر أول حدث عام على الإطلاق يستضيفه رئيس لتايوان خلال فترة ولايته في مكان يتبع مكتب تمثيل تايوان بالولايات المتحدة، ويمثل انفراجة دبلوماسية.

يشار إلى أنه في الماضي لم يكن يُسمح لرئيس تايوان إلا بالتوقف بشكل عابر (ترانزيت) لمدة تصل إلى 24 ساعة في الولايات المتحدة، وذلك بموجب اتفاق ضمني مع واشنطن، ولم يكن يظهر علنا ​​بسبب اعتراضات من بكين، التي تعتبر تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي جزءا من الأراضي الصينية، لكن هذه المرة، ستقضي تساي ليلتين في نيويورك خلال الذهاب وليلتين في دنفر في رحلة العودة.

وتأتي زيارتها في خضم خلاف تجاري بين واشنطن وبكين وبعد أيام من موافقة إدارة ترامب على مبيعات أسلحة محتملة بقيمة 2ر2 مليار دولار إلى تايوان.

وخلال وجودها بنيويورك يوم الخميس، قالت تساي إنه من حق 23 مليون تايواني المشاركة في الشئون الدولية دون تدخل سياسي خارجي، وحثت حلفاء تايوان على التحدث باسمها في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

وقالت في إشارة الى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "تايوان مستعدة، وترغب، وقادرة على تقديم مساهمة أكبر للعالم".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا