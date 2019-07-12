ايهما افضل المشي السريع ام الجري

ايوان ليبيا – وكالات :

لم تكن الرياضة فقط للأشخاص الذين يريدون تخفيض الوزن، ولكن الرياضة يجب أن تكون أساس في حياة كل الأفراد وتختلف طرق الرياضة من مشي أو جري أو القيام بالعمليات الرياضية أو الرقص على إيقاع ما يساعد في القيام بتحريك الجسم بشكل مميز ويساعد في حرق الجسم للدهون أكثر وأكثر.

هناك آراء للباحثين تشير أن مقدار استفادة للجسم من الجري بنفس القدر للمشي أيضا، ولكن عند تعمق الباحثين خلال الفترة السابقة في دراسة الاستفادة التي يحصل عليها الجسم من خلال المشي والجري وأيهما أفضل وجد العلماء الآتي:

يعد الجري أفضل من المشي بالنسبة المعدل حرق الجسم.

وجد العلماء أن معدل السعرات الحرارية أثناء الجري تصل إلى أضعاف المشي مهما كانت الطريقة التي يستطيع أن يجري بها الإنسان سواء الجري في الطرقات أو الجري داخل المنزل على آلة السير الكهربائية.

وقد تدل تلك الدراسات على أن معدل فقدان الجسم للوزن بالجري تكون أكبر بمراحل عن فقدان الوزن بالمشي.

يرى بعض العلماء والباحثين أن رياضة الجري قد تسبب أضرار عديدة منها أنها تعمل على حرق الوزن الزائد من العضلات وليس الدهون لذا نجد أن الكثير من يقومون رياضه الجري يوميا اشعر بالضعف والهزل بعد فترة قريبة جدا.

تفرز رياضة الجري العديد من هرمونات القلق والتوتر بالجسم مما يكون لها دافع قوي في هجوم الجسم على تناول الطعام للحد من هذا القلق.

عند القيام برياضة الجري مع الوزن الزائد للجسم قد يسبب إصابة بالغة للجسم والمفاصل والعضلات وخاصة عضلات الساقين التي تحمل الوزن الزائد أثناء الركض.

مع معرفة آراء الباحثين نجد أن رأي العلماء في أن المشي هو الأفضل أكثر قوة ويستند على حجج قوية كما أن المشي يمنح الجسم العديد من المميزات التي تجعله يتخلص من الوزن الزائد ومن تلك المميزات:

يعمل المشي خلال ٣٠ دقيقة باليوم على حرق الدهون الموجودة بالجسم مع عدم المساس والعضلات الخاصة أجسامنا.

يعمل المشي على حرق الدهون وخفض وزن الجسم بوقت أقل وبالتالي فإن الجسم لا يعود إلى وزنه السابق سريعا لأن أضرار النزول السريع للجسم تسبب زيادة كبيرة وسريعة للجسم مرة أخرى.

المميز أن والمشي يمنع هرمونات التوتر والخوف والقلق من الجسم، كما أنه يمكن التخلص من أعباء الحياة والوصول إلى صفاء الذهن من خلال المشي ولو مدة قليلة كما أن رياضة المشي تعمل على إفراز هرمون السعادة.

تجربة أثبتت صحة رأي أن المشي أفضل من الجري: قام بعض الباحثين الأمريكين في مجال علم الإنسان بنيويورك بالقيام بتجربة عملية للأثبات أن المشي أفضل بمراحل من الجري. قام الباحثين بإجراء البحث على عدد ٣٣٢ بالغ يبلغ عمرهم ما بين ٢٥ إلى ٤٥ وقد قام فريق منهم بعمل رياضة معتدلة وهي السير لمدة ما خلال اليوم، بينما قام فريق آخر بعمل رياضة مكثفة وهي الجري عدو أميال خلال اليوم. كانت النتيجة أن الفريق الأول الذي قام برياضة الجرجي معدل حرق السعرات الحرارية والتخلص من الوزن الزائد أكبر بحوالي ٢٠٠ سعر حراري عن الأشخاص الذين يقومون بمعدل كبير من الرياضة الشاقة وهي الجري.

سلبيات المشي: ولقد تعرفنا الآن أن رياضة المشي تعد مميزة وأفضل من الجري ولكن المشي قد يحتاج إلى الوقت الأطول وكذلك يجب على الشخص المشي لمسافة كبيرة حتى يمكن تحقيق الثمرة المرجوة من المشي لفقدان الوزن.

قد لا يحقق المشي أثناء الشتاء بعض الفقدان الكبير في السعرات الحرارية لأن فقدان الوزن يحتاج إلى زيادة في معدل الحرارة للجسم وكذلك التعرق الذي يخرج مع الدهون إلى خارج الجسم.

اختلف الباحثين عن أيهما أفضل المشي أم الجري ولكن تختلف الميزات التي يقدمها كلا من المشي والجري حيث أن المشي متاح لك في أي وقت من اليوم وفي أي مكان على عكس الجري تماما كما أن رأي العلماء هو المزج بين رياضة الجري ورياضة المشي لأن هذا التنوع يفيد استمرارية حرق الدهون الموجودة بالجسم وعدم ثبات الوزن عند مرحلة ما حتى منع اعتياد الجسم على نظام رياضي واحد.

يجب ارتداء ملابس مريحة أثناء المشي كما يجب اختيار حذاء رياضي مريح يساعد بشكل كبير في القيام بالرياضة لأطول فترة ممكنة.

يجب اتباع المشي بالخطوة السريعة لأنه يساعد في حرق معدل دهون أكبر ويساعد على زيادة التعرق بالجسم.

يجب جعل اليدين بجوار الجسم مع تحريكها للأمام والخلف بصورة مستمرة ذلك الأمر يجعلك تسير بشكل أكثر راحة وسرعة.

يجب على الشخص السير بشكل مستقيم كما يجب أن يكون هيكل الجسم مستقيم مع البطن المسموعة والصدر المرفوع.

يجب القيام بالمشي تدريجيا مع الاستمرار في المشي لأيام منفصلة في الأسبوع المسافات قريبة الوقت أقصر ثم زيادة الوقت والمسافة مع الأيام أكثر ثبات الوزن الذي يمكن أن يحدث.

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