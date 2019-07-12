اختتام فعاليات معرض مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة بالرياض | صور

اختتم معرض "مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة" في الرياض مساء أمس، برامج موهبة للسنة الثامنة على التوالي تحت شعار:"مملكة الطاقة المستدامة"، استقبل خلاله 58 موهبة من طالبات المرحلة المتوسطة تحت إشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة".

ومن خلال البرنامج، تعرفت الموهوبات على تجربة صيفية مختلفة في مجال الطاقة المستدامة بهدف زيادة الحصيلة المعرفية، ودعم رؤية معرض مشكاة التفاعلي ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، في إبراز القدرات الوطنية ودعم الطلاب، حيث يسعى البرنامج إلى إثارة اهتمام الطلاب ورفع مستوى حماسهم حول برامج الطاقة المستدامة في المملكة من خلال دروس ورحلات تعليمية وتجارب ممتعة.

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