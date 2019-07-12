لوموند: ترامب قام بتصفية ودفن مهمة الوسيط النزيه نهائيا

أبرزت صحيفة لوموند الفرنسية مقالاً للكاتب آلان فراشون عن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي .

وقد أكد فراشون فى مقاله الذى حمل عنوان "ترامب، إسرائيل، الفلسطينيون والتوراة" أن الرئيس الأمريكي قام بتصفية ودفن مهمة الوسيط النزيه نهائيًا"، وفقاً لمونت كارلو.

وكتب "فراشون" وقد لفت إلى أن "الولايات المتحدة باتت تؤيد ضم الضفة الغربية وفقًا لتطلعات الإنجيلين الذي يشكلون ما بين 20 و25 بالمئة من قاعدة ترامب الانتخابية".

و تابع "فراشون" الذي خلص إلى أن "سياسة صديق إسرائيل" كما أسماه، "ستجبر إسرائيل على إقامة دولة ثنائية الجنسية، أو على فرض نظام الفصل العنصري على الفلسطينيين".

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