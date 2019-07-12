إنتر يعلنها: قدمنا عرضا رسميا للتعاقد مع لوكاكو

شبكة سكاي سبورتس كانت قد ذكرت إن بييرو أوسيليو المدير الرياضي للنيراتزوي تقابل مع مسؤولي يونايتد الذين أكدوا أنهم لن يفرطوا في خدمات اللاعب بأقل من 75 مليون إسترليني.

وأسيليو تحدث للمرة الأولى عن الصفقة معلنا تقدم ناديه بعرض رسمي، وقال: “كان عرضا رسميا بين ناديين مهمين. سنرى ما قد يحدث”.

وأشار “كل اللاعبين الذين نسعى للتعاقد معهم تابعناهم بعد موافقة المدرب أنطونيو كونتي. نريد تلبية طلباته من خلال نسب مالية محددة”.

وكانت “سكاي إيطاليا” قد كشفت عن تفاصيل العرض المقدم من جانب الأفاعي لضم لوكاكو: إنتر تقدم بعرض استعارة لوكاكو لعامين مع خيار الشراء في النهاية مقابل 70 مليون يورو.

وستكون طريقة الدفع بواقع 10 مليون يورو في أول عام، ثم 30 مليونا في العام الثاني، ومثلهم في العام الثالث ليصبح المجموع 70 مليون يورو.

وانضم لوكاكو إلى يونايتد قادما من إيفرتون في صيف عام 2017 مقابل 85 مليون يورو.

وشارك المهاجم البلجيكي مع يونايتد في 96 مباراة سجل خلالهم 42 هدفا وصنع 13 آخرين.

ويمتلك لوكاكو عقدا مع يونايتد يمتد حتى صيف عام 2022.

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