الحلم تحقق الآن.. رسميا – برشلونة يتعاقد مع جريزمان

على مدار العامين الماضيين ومع بداية كل فترة انتقالات، صيفية كانت أو شتوية تُنشر الأخبار التي تلمح إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا وأتليتكو مدريد.

والآن.. وبعد الكثير من الأخبار والتقارير والشائعات أيضا التي انتشرت على مدار الشهور الماضية الأمر أصبح حقيقة وحلم جريزمان تحقيق أخيرا لأن برشلونة أعلن التعاقد رسميا مع النجم الفرنسي.

ودفع برشلونة الشرط الجزائي في تعاقد جريزمان مع أتليتكو مدريد والبالغ 120 مليون يورو، ليصبح بطل كأس العالم لاعبا ضمن صفوف البلوجرانا بداية من الموسم المقبل.

حلم طاله انتظاره بالنسبة لجريزمان وهدف وصل له برشلونة بعد الكثير من المحاولات.

الآن ورسميا. أنطوان جريزمان في برشلونة لخمس سنوات مقبلة، وبشرط جزائي في عقد صاحب الـ28 عاما مقابل 800 مليون يورو.

بداية الأمر كانت في الصيف الماضي عندما حدد جريزمان موعدا ليعلن قراره الذي اتخذه بشأن مستقبله الكروي سواء بالاستمرار مع أتليتكو مدريد أو الرحيل إلى أي ناد آخر.

ووسط ترقب الجميع بشأن قرار جريزمان أعلن النجم الفرنسي في الصيف الماضي استمراره مع أتليتكو مدريد.

ليقرر جريزمان بشكل رسمي الرحيل عن أتليتكو مدريد بنهاية الموسم المنقضي ويعلن هذا القرار قبل شهور ماضية.

شرط جزائي في تعاقد جريزمان مع أتليتكو مدريد يبلغ 200 مليون يورو يدفعه أي ناد يريد التعاقد معه، ويتقلص هذا المبلغ إلى 120 مليون يورو بمجرد حلول يوم 1 يوليو 2019.

انتظر البرسا إلى يوم 1 يوليو حتى يتم تخفيض قيمة الشرط الجزائي في تعاقد جريزمان مع النادي المدريدي، وبدأ مفاوضاته مع أتليتكو مدريد وهو ما أعلنه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة.

لكن أتليتكو مدريد أصدر بشكل مفاجئ بيانا رسميا يؤكد خلاله أن برشلونة لم يحترم تعاقد اللاعب مع ناديه، وأن جريزمان بدوره لم يحترم ارتباطه مع أتليتكو.

وجاء في بيان أتليتكو مدريد أن إدارة برشلونة ممثلة في أوسكار جروا المدير التنفيذي عقدت اجتماعا يوم أمس مع ميجيل جيل رئيس الفريق لدفع قيمة الشرط الجزائي الموجودة في عقد جريزمان والمُقدرة بـ120 مليون يورو.

وأكد بيان النادي أن الاتفاق تم بين برشلونة وجريزمان منذ شهر فبراير الماضي، مع توضيح أن النادي الكتالوني واللاعب الفرنسي لم يحترما أتليتكو مدريد وجماهيره.

وأشار البيان إلى أن جريزمان تفاوض مع برشلونة أثناء مواجهة أتليتكو مدريد لـ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وبرشلونة في الدوري الإسباني.

وبناء عليه وبسبب عدم الاحترام لأتليتكو مدريد، طلب النادي من جريزمان الانضمام لتدريبات الفريق يوم الأحد المقبل استعدادا للموسم الجديد.

رد جريزمان على بيان أتلتيكو كان غاضبا ورفض الرضوخ لطلبات النادي بانتظامه في التدريبات والانضمام لمعسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

إلى أن وصل الطرفان إلى اتفاق وسدد برشلونة الشرط الجزائي لنادي أتليتكو مدريد وضم جريزمان رسميا.

بدأ جريزمان مسيرته الكروية مع ريال سوسيداد ولعب معه منذ عام 2009 وحتى 2014.

تألقه مع ريال سوسيداد جعل أتليتكو مدريد يضمه ليبدأ المهاجم الفرنسي حقبة جديد من التألق على كافة المستويات.

ليحقق مع أتليتكو 3 بطولات وهم السوبر الإسباني موسم 2014/2015 والدوري الأوروبي في 2018 والسوبر الأوروبي موسم 2018/2019.

ولعب جريزمان بشكل عام مع أتليتكو مدريد 257 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 133 هدفا وصنع 50.

على المستوى الدولي كان جريزمان نجم منتخب فرنسا الأول في كأس العالم 2018 في روسيا وقاد الديوك للفوز باللقب.

كذلك فاز مع منتخب فرنسا للشباب ببطولة أمم أوروبا عام 2010.

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