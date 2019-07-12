ترامب يعلن حال الطوارئ مع اقتراب عاصفة استوائية من ساحل نيو أورلينز

واشنطن-العنوان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حال الطوارئ مع اقتراب العاصفة الاستوائية “باري” من ساحل نيو أورلينز التي ستشهد الجمعة لسقوط أمطار غزيرة.

ويتوقع أن تتحول العاصفة التي اشتدت تدريجيا، مساء الجمعة أو صباح السبت إلى إعصار قبل أن تضرب سواحل ولاية لويزيانا بحسب المركز الوطني للأعاصير. وتسبب سوء الأحوال الجوية بفيضانات كبرى في الأيام الأخيرة في نيو أورلينز.

وذكر المركز الوطني للأعاصير أن قوة الرياح زادت عن 80 كلم في الساعة مصحوبة بأمطار غزيرة ما سيؤدي إلى “فيضانات قد تكون قاتلة” في المناطق الساحلية وعلى طول الأنهر.

وقال حاكم ولاية لويزيانا جون بل إدواردز “نتوقّع إعصاراً من الفئة الأولى عندما سيلامس الأرض، الأمر الذي نعتقد أنه سيحصل صباح السبت”. وأضاف “ستكون هناك فترة تساقط أمطار غزيرة جداً”.

ويسمح إعلان حال الطوارئ للوكالات الفدرالية بالمشاركة في عمليات الإغاثة. ودعا الرئيس الأمريكي سكان المناطق المعنية بتطبيق تعليمات السلطات الفدرالية والمحلية. وغرد ترامب “أرجوكم كونوا مستعدين وحذرين وابقوا في أمان”.

المصدر-وكالات

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