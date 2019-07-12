العواصف والأمطار تعطل حركة الطيران والقطارات في ألمانيا

تسببت عواصف قوية مصحوبة بأمطار غزيرة في اضطراب كبير لخطة رحلات أكبر مطار للركاب في ألمانيا وهو مطار فرانكفورت.

وقد أوقف المطار اليوم الجمعة قسم التخليصات والشحن والتفريغ بصورة مؤقتة.

وغمرت مياه الأمطار أقبية المنازل في وسط وشمال ولاية هيسن التي تقع فيها فرانكفورت.

وذكرت هيئة الأرصاد الألمانية أنه من المتوقع أن تهطل الأمطار بكميات كبيرة خلال مساء اليوم أيضا. وقال المتحدث باسم الهيئة أندرياس فريدريش "هناك موجات أخرى من هطول الأمطار". وقد صدرت في أجزاء من وسط وشمال ولاية هيسن تحذيرات من حالة جوية متطرفة.

وظل مركز الحركة الكبير بالمطار خاليا لمدة ساعة تقريبا من المسافرين والطائرات، وقالت شركة فرابورت القائمة على تشغيل المطار إن رحلات عدة ألغيت.

وقال المتحدث باسم الشركة إن هذا الأمر إجراء روتيني يتم لأسباب أمنية، عندما يكون هناك تحذير من وجود برق أو رعد على مسافة ثمانية كيلومترات من مركز المطار، مبينا أن التوقف في الساحات الخالية من المطار يكون عندئذ محظورا.

وكان من المفترض أن يستقبل مطار فرانكفورت اليوم الجمعة حوالي 230 ألف راكب بين مسافر وقادم إلى فرانكفورت.

وتم إلغاء مائة رحلة حتى منتصف النهار من بين 1560 رحلة ينظمها المطار بين إقلاع وهبوط.

وتهب العواصف بقوة منذ منتصف اليوم الجمعة على مدى ساعتين فوق ولاية هيسن.

وتقول هيئة الأرصاد إن المنطقة المحيطة بمدينة جيسن وبحيرة إردرزي بالولاية تشهد هطولا للأمطار بمعدل 80 لترا من الماء لكل متر مربع.

كذلك شهدت ولاية راينلاند بفالتس المجاورة مجددا عواصف مصحوبة بزخات مطر قوية، حيث هرعت قوات الإطفاء والإنقاذ مساء أمس الخميس لحوالي 200 عملية بمدينة ترير.

وواجهت قوات الإنقاذ أيضا في شفيرين عاصمة ولاية ميكلنبورج فوربومرن تحديات مماثلة أيضا.

وأدى المطر الكثيف هناك إلى غمر جميع أقبية المنازل في مدينة شفيرين بأكملها بالمياه عن آخرها.

وهرعت قوات الإطفاء والإنقاذ إلى 60 موقعا في المدينة في وقت متزامن أحيانا.

كما أدت الأحوال الجوية السيئة إلى اضطراب حركة القطارات في ولاية بادن فيرتمبيرج وتسببت في أضرار مادية.

وأدى البرق إلى وقف سير القطارات صباح اليوم الجمعة في المنطقة المركزية عند وادي الراين بين مدينة أوفنبورج وكارلسروه.

كما أثرت الأجواء على حركة الطيران في العاصمة برلين أيضا، حيث ألغيت فيها ثمان رحلات طيران داخلية.

وقال متحدث باسم شركة طيران برلين براندنبورج إن هذه الرحلات كانت متجهة إلى كل من فرانكفورت وميونخ.

وقال المتحدث إن حالة الجو ربما تؤدي إلى إلغاء رحلات أخرى على مدار مساء اليوم والليلة.

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