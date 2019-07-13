المسماري يحمل أردوغان وحزبه مسؤولية تفجير الهواري

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري تفاصيل الهجوم الذي استهدف جنازة اللواء خليفة المسماري في مدينة بنغازي،لافتا إلى أنه كان أحد المشاركين في تشييع الجنازة.

المسماري قال في تصريح خاص لقناة “سكاي نيوز عربية” :”كنت من بين الحاضرين في تشييع جنازة اللواء خليفة المسماري وقد دخلنا المقبرة بعد صلاة الظهر وتحديدا في تمام الساعة الواحدة والربع بتوقيت بنغازي، وبعدها بـ5 دقائق وقع التفجير الأول بجوار المجموعة التي كانت تقوم بالدفن بشكل مباشر، ثم بعد دقائق وقع تفجير ثان ثم ثالث”.

وأشار إلى أن العملية كانت مدروسة بشكل جيد وكانت تهدف لإحداث خسائر كبيرة خاصة عند محاولة خروج المشيعين من المقبرة.

وأوضح المسماري أن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في الهجوم هم عسكريين اثنين ومدني،مشيرا إلى أن أحد المصابين في حالة خطيرة وأن هناك نحو 21 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات من الجروح التي أصيبوا بها فيما أصيب آخرون بجروج بسيطة لم تتطلب نقلهم إلى المستشفى.

وأكد المتحدث باسم الجيش أن تلك التفجيرات لم تسفر عن مقتل أو إصابة أي من القيادات العسكرية التي كانت متواجدة في الجنازة.

وعن الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم،قال المسماري: “العملية تحمل بصمات الجماعات الإرهابية، خاصة التي واجهناها سابقا في بنغازي”.

وتابع: “هذا العمل الإرهابي تتحمل مسؤوليته جماعة الإخوان، وبقايا القاعدة وداعش، وما يعرف بحكومة فايز السراج التي تدفع لهؤلاء الأموال الطائلة”.

كما حمّل المسماري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا مسؤولية الهجوم، قائلا: “تركيا وأردوغان شخصيا وحزبه يتحملون مسؤولية الهجوم بسبب دعمه للإرهابيين”.

وعن الإجراءات الأمنية المتبعة في بنغازي، قال المسماري إن المدينة تضم جهاز أمن داخلي وجهاز استخبارات عسكري، وغرفة حماية وتأمين للمدينة.

وإختتم اللواء المسماري حديثه قائلاً:” في أول إجراء بعد الهجوم، كلف القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر رئيس الأركان العامة عبد الرازق الناظوري بالتحقيق الفوري مع جميع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن تأمين بنغازي”

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