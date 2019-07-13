النواب المصري يستقبل وفدا من نظيره الليبي: العمل العسكري ليس هو الحل |صور

وصل وفد البرلمان الليبي، إلى مقر مجلس النواب المصري، في مستهل زيارة تستمر ليومين يقوم خلالها الوفد بجولة إلى عدد من مؤسسات الدولة من ضمنها جامعة الدول العربية العربية.

الوفد الذي يصل عدد أعضائه إلى ما يقرب من 80 عضوا، من أصل 188 عضوا هم عدد أعضاء البرلمان الليبي الحالي، يمثلون مختلف التيارات السياسية في ليبيا، يناقش داخل البرلماني المصري، خارطة الطريق لدولة ليبيا، وآليات استقرار الدولة، والاستعانة بخبرات البرلمان المصري ونوابه.

وأكد بعض الأعضاء الليبيين، اهتمام المؤسسات الليبية، بهذه الزيارة، منوهين بأن الزيارة لن تقتصر على مجلس النواب المصري فقط، بل ستتضمن زيارات أخرى لبعض مؤسسات الدولة المصرية، أبرزها جامعة الدول العربية.

وأضافوا أن الهدف من الزيارة هو التأكيد على دعم المؤسسة العسكرية بقيادة اللواء خليفة حفتر إلى جانب توطيد العلاقات بين الدولتين. ومن جانبه، قال السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هدف الزيارة هو وضع الجميع في ليبيا أمام مسئولياته؛ لأن الأزمة الليبية طال أمدها، وكل مدى تزداد خطورة، وأصبحت ليبيا ممر لكل الاتجاهات وموطئ قدم لتركيا تعبث بأمنها واستقرارها. وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن الرسالة الأساسية التي يريد النظام في مصر توصيلها للمجتمع الدولي هو أن العمل العسكري ليس حلا، وأن استكمال خارطة الطريق السياسية في ليبيا هو الطريق الصحيح، مشيرا إلى اهتمام الحكومة المصرية بالملف الليبي من منطلق الأمن القومي المصري وليس من منطلق الوصاية.

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