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برلماني ليبي: كل ما يريده الليبون من مصر يجدوه.. ومجلس النواب هو الكيان الشرعي الوحيد بليبيا

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال عبدالمطلب ثابت، النائب بالبرلمان الليبي، إن الجيش الليبي استطاع ضبط كميات ضخمة من السلاح القادم من تركيا وقام بمصادرتها.

وأضاف ثابت، لـ"بوابة الأهرام"، أن مصر هي الدولة الداعمة والمؤسسة لمؤسسات الدولة الليبية، وكل ما يريده الليبون من مصر يجدوه.

وتابع: أنه بفضل جهود القوات المسلحة الليبية، استطاع الجيش الليبي القضاء على داعش والتنظيمات الإرهابية التي كانت متواجدة في مناطق الشرق الليبي، وهو الآن في طريقه لدحر هذه الجماعات في طرابلس.

ووصف النائب البرلماني، اتفاق الصخيرات بأنه أصبح من الماضي، ويتم الآن مناقشة سبل استئناف العملية السياسية وفقا للقواعد التي تخدم بناء الدولة.

وأشار إلى أن وجود هذا الكم من النواب الليبين في مصر يؤكد للعالم أن مجلس النواب الليبي، هو الجسم الشرعي الوحيد في ليبيا، وإنه لا يوجد اختلااف بين أعضائه.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • من مصلحة مصر استقرار ليبيا ووجود جيش وطنى قوى يحمى سيادتها الوطنية بينما من مصلحة تركيا وقطر استمرار الفوضى والدولة الفاشلة حتى تستمر فى نهب ثروات الشعب الليبى وتهديد استقرار مصر بوجود جماعات ارهابية تنطلق من ليبيا للنيل من استقرارها ولهذا فمن الواجب عليها دعم الجيش الوطنى الليبى لان امن ليبيا من امن مصر

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