وفد البرلمان الليبي يزور متحف مجلس النواب |صور

زار الوفد البرلمانى الليبيى المتواجد بالقاهرة، اليوم السبت، متحف مجلس النواب المصرى داخل مقر المجلس، في مستهل زيارة تستمر ليومين يقوم خلالها الوفد بجولة إلى عدد من مؤسسات الدولة من ضمنها جامعة الدول العربية العربية، والتى بدأها بزيارة مجلس النواب اليوم السبت.

وتفقد الوفد مقتنيات المتحف والتى تضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، ففي جنباته مقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافة إلى ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى مجلس الشعب ذاته. ويحكي المتحف تاريخ الحياة النيابية الحديثة في مصر، منذ إنشاء المجلس العالي عام 1824 وحتى تشكيله الأخير بعد ثورة 25 يناير.

كما يضم المتحف صورا فوتوغرافية وزيتية لقادة مصر، ورؤساء وأعضاء المجالس النيابية، ووثائق سياسية ودستورية عديدة، وكذلك صورا لاجتماعات المجلس في مناسبات مهمة مثل زيارات بعض قادة الدول للمجلس، إضافة إلى قسم خاص يعرض صور انتصارات أكتوبر عام 1973 من صور ولوحات ورسوم لبطولات القادة والأفراد، خلال فترة الحرب.

جدير بالذكر أن الوفد يصل عدد أعضائه إلى ما يقرب من 80 عضوا، من أصل 188 عضوا هم عدد أعضاء البرلمان الليبي الحالي، يمثلون مختلف التيارات السياسية في ليبيا، يناقش داخل البرلماني المصري، خارطة الطريق لدولة ليبيا، وآليات استقرار الدولة، والاستعانة بخبرات البرلمان المصري ونوابه.

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