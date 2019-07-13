حاكم هاواي يعلن حالة الطوارئ في جزيرة ماوي بسبب حرائق الغابات

أعلن حاكم هاواي حالة الطوارئ في جزيرة ماوي، حيث يكافح رجال الإطفاء حريقا أجبر السلطات على إجلاء الآلاف وأدى إلى تصاعد دخان كثيف فوق الشواطئ القريبة.

ورغم أن السلطات سمحت فيما بعد لمعظم من تم إجلاؤهم بالعودة‭‭ ‬‬إلى منازلهم فقد اتسع نطاق الحريق لأكثر من ثلاثة أمثاله وامتد ليغطي نحو 9000 فدان من الأراضي.

وقال ديفيد إيجيه حاكم هاواي في بيان أمس الجمعة إنه يعلن المنطقة "منطقة كوارث من أجل تنفيذ المهام المتعلقة بإدارة الطوارئ بما يتماشى مع القانون".

ونجح رجال الإطفاء في احتواء 60 في المائة من حريق جزيرة ماوي التي يطلق عليها أيضا اسم فالي آيل، ‭‬‬لكن المسئولين نبهوا إلى احتمال فتح الملاجئ مرة أخرى إذا صدرت أوامر بإجراء المزيد من عمليات الإجلاء. وتمكنت السلطات أيضا من احتواء نحو 35 في المائة من حريق آخر أصغر حجما امتد عبر نحو 200 فدان شمالي الحريق الأول قرب جزيرة كاهولوي مما تسبب في بعض عمليات الإخلاء الطوعي. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بالمباني جراء الحرائق التي لا تزال السلطات تتحرى أسبابها. ووجه حاكم هاواي الشكر على تويتر للإعلامية أوبرا وينفري التي تمتلك عقارا في ماوي وذلك بعد أن فتحت طريقا خاصا يوم الخميس لمساعدة المسئولين في التعامل مع الحريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا