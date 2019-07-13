

محمد الامين يكتب :

تصريحات فرنسا البائسة بشأن الصواريخ.. منتهى الاستفزاز لليبيين.. من يمكنه أن يرد عليهم يا ترى؟

تحاشيتُ الحديث عن حكاية الصواريخ الأمريكية المملوكة للفرنسيين -الذين فضلوا “تخزينها” في غريان لسبب غير معلوم ما دام الغرض ليس استخدامها في الحرب-..تحاشيت ذلك لأسباب عدة أولها خشية الوقوع في المقارنات والمعايير المزدوجة وما نحو ذلك..

لكن ما أدلت به وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي اليوم من أقوال مفادها أن “الصواريخ الفرنسية” لم تكن بين أيادٍ ليبية، لا يمكن أن يمرّ دون أن يثير من حفيظتنا ما يثير. ولأنه لا احد سألها على ما يبدو عن دلالات ما قالت، ولا أحد تجرّأ على استنكاره أو الرّدّ عليه بما يستحق، فإنني سوف أكتفي بشرح بسيط لمغزى كلام الوزيرة الفرنسية عسى الفهم أن يتيسر للنخب التي تطل كل يوم على الشاشات، وعسى الصورة تتضح أمام الناطق الرسمي المسماري الذي لم ينطق بشيء يرقى إلى مستوى أهمية الموضوع وجديته خلال الأيام الماضية.. كلام الوزيرة يعني أحد أمرين.. إما أن تكون الصواريخ تحت تصرف أناس غير ليبيين.. وهنا علينا أن نسأل عن هويتهم؟ وصفتهم؟ وما الذي يفعلونه في ليبيا؟ وما هي علاقتهم بالفريق الاستخباري والأمني الذي تم القبض عليه في تونس منذ أسابيع؟ وإما أنها مخزّنة تحت إشراف غير الليبيين.. وفي كلتا الحالتين فإن الليبي يمكنه أن يكون حارسا على الصواريخ الأمريكية المملوكة فرنسيّاً دون أن يلمسها أو يكون مسئولا عنها لقصوره وجهالته وعدم جدارته بذلك!!! فهذه الصواريخ هناك كي تقتله لا لكي تحميه.. طبعا لن تحتاج الكثير من الذكاء لتعلم أن حديث الوزيرة ليس استشعارا للحرج بقدر ما محاولة إفلات ساذجة من تداعيات أوسع لفضيحة مدوية..

السؤال الأخطر هنا هو: لماذا ينكر الفرنسيون –وهم ليسوا وحدهم على أي حال- انخراطهم في الحرب بين الليبيين؟ ولماذا لا يجرؤون على الاعتراف بذلك والحال أن دولا كثيرة تمارس ذلك في العلن وتعبث في المشهد دون قناع أو وكيل؟

الإجابات كثيرة وربما متناقضة.. لكن الحقيقة هي أن فرنسا تلعب كعادتها لعبة قذرة لأنها متحالفة مع حفتر وفي نفس الوقت تحتفظ بعلاقات متينة مع حكومة السراج أي خصوم حفتر.. وهذا الاصطفاف الماكر واللعب على حبال مختلفة هدفه عدم وضع البيض الفرنسي في سلة واحدة، وعدم المراهنة على جواد واحد.. وقد كان هذا دأب السياسة الفرنسية على الدوام.. لا تأبهُ كثيرا بتداعيات سياساتها ولا تهتم بدورها المزدوج الذي من نتائجه الكارثية إطالة أمد الصراع ومزيد تأجيج الكراهية وصب الزيت على النار.. فرنسا اليوم تؤيد الشيء ونقيضه.. أما تخزينها لصواريخها في ليبيا من أجل حماية أفراد من استخباراتها كما قال الوزير لودريان، ، فهو كذبة فجّة وضحك على الذقون.. التاريخ يعيد نفسه مع فرنسا التي سبق لها أن قادت الحرب على ليبيا عام 2011، وحولت مدنا في الجبل إلى مقر لترسانتها العسكرية وعتادها الحربي وذخائرها المدمرة، وسمحت بنشوب مواجهات لا تُنسى بين قبائل وبلدات متآخية منذ عقود..

بين تصريحات الوزيرة غير المتماسكة وتبريرات الوزير لودريان يمكنك أن تفهم أكثر من رسالة.. لكن من يعلم إلى أي صدر من صدور الليبيين سوف تُصوّب هذه الأسلحة الفتاكة؟ وكم من الأرواح سوف تُزهق؟ وهل ستكون أداة سلام أم أداة تقسيم وحقد وكراهية؟

أسئلة لن يصعب على أبسط ليبي أن يرد عليها.. لكن لا أحد من المتصارعين يمكنه أن ينبس ببنت شفة لأنهم في الهمّ سواء وفي التبعية والارتهان سواء.. وما تفعله باريس تفعله انقرة.. وما يفعله الأمريكان.. يفعله البريطانيون.. وغير ذلك كثير.. دليل على هواننا وضعفنا وضياع قرارنا.. والله المستعان.

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