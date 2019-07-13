وفد البرلمان الليبي يشكر القيادة المصرية: جهودكم محل تقدير دائم

وجه وفد النواب الليبي، الشكر للقيادة السياسية المصرية على اهتمامها بالقضية الليبية واستضافة أعضاء الوفد بمصر من أجل الحوار والنقاش ولم الشمل.

وأكد أعضاء الوفد في الاجتماع الذي عقد بإحدى قاعات مجلس النواب، تأكيدهم على أن الجهود التي تبذل من مصر بشأن هذه القضية محل تقدير دائم.

وشدد الأعضاء على أن مجلس النواب الليبي هو الجهة المنتخبة الوحيدة في ليبيا، وممثل للشعب، موجهين التحية للقوات المسلحة على القيام بدورها في مواجهة الإرهاب.

واستقبل البرلمان المصري اليوم السبت، وفدا من أعضاء البرلمان الليبي في إطار اجماعات اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، للتأكيد على دعم الجيش الليبي وتوطيد العلاقات بين البلدين.

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