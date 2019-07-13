إنتر: إيكاردي لن يسافر معنا في الجولة التحضيرية للموسم الجديد

ونشر النادي بيانا رسميا قال فيه :”إيكاردي سيعود إلى مدينة ميلانو اليوم، النادي والمهاجم الأرجنتيني اتخذا هذا القرار بالاتفاق”.

وواصل البيان :”إيكاردي سيستمر في تدريباته في الأيام المقبلة لكنه لن يتواجد مع الفريق خلال الجولة التحضيرية للموسم الجديد في آسيا”.

بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر كان قد صرح في وقت سابق أن الثنائي رادجا ناينجولان وماورو إيكاردي لم يعودا في حسابات النادي للموسم المقبل.

وصرح أنطونيو كونتي مدرب إنتر بعد ذلك واتفق مع قرار الإدارة بالتخلي عن الثنائي، مشيرا إلى أن “إدارة النادي كان لديها الوقت الكافي لتقدر الموقف وتتخذ القرار.

العديد من التقارير أكدت رغبة إنتر في التعاقد مع روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد لتعويض رحيل إيكاردي، الذي أشارت تقارير إلى أنه قد يدخل في صفقة تبادلية مع المهاجم البلجيكي ينتقل بموجبها إلى ملعب اولد ترافورد.

لكن اسم إيكاردي لم يرتبط فقط بالشياطين الحمر. نابولي في الصورة بشكل كبير، ويوفنتوس ضمن قائمة الاهتمامات لكن الأمر يبدو صعبا في ظل عودة جونزالو إيجوايين من جديد إلى السيدة العجوز بعد انتهاء إعارته من تشيلسي.

المهاجم الأرجنتيني البالغ 26 عاما سجل 16 هدفا في 35 مباراة بجميع المسابقات الموسم المنقضي بقميص إنتر.

الصراع كان على أشده مؤخرا عقب مواجهة بارما في الدوري الإيطالي بين لوتشيانو سباليتي مدرب الفريق وماورو إيكاردي عقب تصريحات وكيلته وزوجته واندا نارا. والمدرب الإيطالي انتقد مهاجمه علانية.

وصرح سباليتي :”علينا أن نحل الوضع مع إيكاردي، الصحفيون تحدثوا كثيرا عنه، المدير الرياضي قبل الحديث عن الأمر ويجب أن يفعلوا ذلك لأن وضعنا الحالي بحاجة للحل”.

وبعد ذلك بساعات رد بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر قائلا :”قلت سابقا ما يجب أن أقوله، تحدثت مع سباليتي عبر الهاتف وسأفعل ذلك غدا، كلانا يعمل من أجل مصلحة إنتر، لكن إيكاردي ليس قضيتنا، إنها فقط أمور داخل النادي”.

واندا نارا تحدثت بدورها وبصفتها وكيلة إيكاردي لكنها زادت من الوضع سوء أكثر وقالت :”إن كان علي الاختيار بين العقد الجديد وشخص بإمكانه مساندة إيكاردي ليتطور أكثر، فسأفضل الشخص الذي سيساعد ماورو”.

تصريحات واندا نارا أغضبت إدارة إنتر كثيرا، وبما أنه قائد الفريق فُعد ذلك مثالا سيئا حسبما وصف موقع “كالتشيو ميركاتو” خاصة وأن واندا وكيلته وبالتالي تعبر عن رأيه كلاعب.

الأمور تطورت سريعا ليقرر إنتر سحب شارة القيادة من إيكاردي وأعطاها لـ سمير هاندانوفيتش حارس مرمى الأفاعي.

بعد ذلك غاب إيكاردي عن رحلة فريقه إنتر مواجهة رابيد فيينا في إطار ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي “بقرار شخصي منه” وفقا لما أعلنه سباليتي.

وإيكاردي رد لأول مرة عندما أصدر بيانا يوم 28 فبراير، في ظل استمرار استبعاده من قائمة فريقه، وقال فيه “تحملت الألم وبكيت بسبب إنتر.. لا أعرف إن كانوا يريدون حل المشكلة”.

ويمتد تعاقد إيكاردي مع النيراتزوري حتى صيف عام 2021.

وانضم إيكاردي إلى إنتر قادما من صفوف سامبدوريا في صيف عام 2013.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا