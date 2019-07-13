مؤسسة النفط تدين تفجير الهواري

ايوان ليبيا – وكالات :

دانت المؤسسة الوطنية للنفط تفجير«مقبرة الهواري» الذي وقع أول أمس الخميس في بنغازي، ووصفت المؤسسة الهجوم في البيان بـ«الغادر».

ونعت المؤسسة الموظّف لدى شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، خالد المسماري، «الذي استشهد إثر الانفجار».

ووجهت المؤسسة في بيانها تعازي المهندس مصطفى صنع الله وكافة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي القطاع إلى «أسرة الشهيد».

كان انفجار سيارة مفخخة داخل مقبرة بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي، الخميس، أوقع أربعة قتلى و28 مصابًا، حسب مصادر طبية محلية، وسط إدانات إقليمية ودولية.

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