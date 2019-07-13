البحوث الفلكية : الهزة الأرضية بالقاهرة بسبب أنشطة صناعية

القاهرة 13 يوليو 2019 (وال) – قال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، الدكتور أحمد بدوي، إن القاهرة تعرضت إلى هزتين أرضيتين خلال الساعات الماضية نتيجة أنشطة صناعية إنسانية.

وأضاف بدوى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالأمس فى الساعة 12 صباحًا بتوقيت القاهرة تم تسجيل هزة أرضية سطحية ضعيفة وليس زلازل بقوة 2.5 ريختر وشعر به المقطم والمعادي وشرق القاهرة والتجمعات.

بدوي تابع ، أن يوم السبت الماضي في الساعة 12 حدثت هزة أرضية سطحية بواقع 1.7 ريختر.

ونفى رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن تلك الهزات الأرضية الأخيرة ليس منها أي خطورة وفي حال حدوثه لن تؤثر على المنشآت في القاهرة. (وال – القاهرة) ع ع

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