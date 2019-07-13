وزير الإعلام البحريني: العاملون في قناة الجزيرة لا يؤمنون سوى بأجورهم الشهرية.. وحل الأزمة القطرية عند الرياض

أكد علي بن محمد الرميحي وزير شئون الإعلام في البحرين أن قناة الجزيرة القطرية وبعد انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها للتأثير، تواصل نهجها الفج باستهداف الدول والشعوب العربية، بأسوأ السبل وأكثرها إسفافًا.

وأشار وزير شئون الإعلام إلى أن محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسئولين عبر أرقام غير معروفة، وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة جبل عليها هذا الاعلام ، يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من انحدار وانسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة، مؤكدا أن حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض، وليس عبر مرتزقة أفلام دخيلين على مهنة الإعلام، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية.

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