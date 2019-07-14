ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والفيضانات في نيبال إلى 43 شخصا

أعلن مسئولون في نيبال، اليوم، الأحد، ارتفاع عدد الضحايا الذين قتلوا جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في البلاد إلى 43 شخصا، بينما لا يزال هناك 24 شخصا في عداد المفقودين.

وضربت الأمطار الموسمية الغزيرة 30 مقاطعة من بين مقاطعات البلاد البالغ عددها 77 خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك العاصمة كاتماندو، مما تسبب في حدوث انهيارات أرضية وفيضانات.

وأكد المتحدث باسم الشرطة، راميش تابا، ارتفاع حصيلة القتلى إلى 43 شخصا، وإصابة 20 شخصا في الكارثة، مضيفا أنه تم إنقاذ أكثر من 1100 شخص في عدة أجزاء من البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتم نشر حوالي 27 ألف فرد من قوات الأمن في المناطق المتضررة من الفيضانات والانهيارات الأرضية. وقال قسم التنبؤ بالطقس، إن مستوى نهر كوسي، أكبر نهر في نيبال، الذي يتدفق إلى ولاية بيهار شمال الهند، ارتفع إلى مستوى أعلى من الخطر. وتتسبب الأمطار الموسمية في نيبال، والتي تستمر في الفترة من يوليو حتى سبتمبر، في انهيارات أرضية كارثية وفيضانات سنويا، تودي بحياة المئات.

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