تضرر 40 ألف شخص جراء انقطاع واسع النطاق للكهرباء في نيويورك

تضرر نحو 40 ألف شخص من انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي في مدينة نيويورك، مساء أمس، السبت، حسبما ذكرت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.

وتأثر وسط مدينة مانهاتن والجانب الغربي الشمالي للمدينة بانقطاع التيار الكهربائي.

وكتب متحدث باسم شركة "كون-أديسون" التي تؤمن توزيع الكهرباء، في تغريدة على تويتر: "نحن نستجيب لانقطاعات واسعة النطاق للكهرباء على الجانب الغربي من مانهاتن.. سنشاركم المزيد من المعلومات عند وصولها. شكرا لكم".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن المصاعد كانت عالقة وإشارات المرور مغلقة، بينما تم إغلاق بعض محطات المترو. وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أن عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو، قال، إنه يبدو أن انقطاع التيار الكهربائي حدث نتيجة لمشكلة ميكانيكية في الشبكة الكهربائية. وقال دي بلاسيو: "يبدو أنه حدث شيء ما خطأ في الأسلوب الذي ينقلون به الطاقة من جزء إلى آخر من المدينة، ومن المرجح أن يتم معالجة ذلك خلال فترة زمنية معقولة". وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء لشبكة سي إن إن: "إن رجال الإطفاء كانوا يستجيبون لعدد كبير من حرائق المحولات، بالإضافة إلى بلاغات عن أشخاص عالقين في المصاعد وعربات مترو الأنفاق". يشار إلى أن الانقطاع الكبير في التيار الكهربائي يصادف نفس يوم حادث مماثل وقع قبل 42 عامًا، عندما عانى جزء كبير من مدينة نيويورك في 13 يوليو من عام 1977 من انقطاع التيار الكهربائي.

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