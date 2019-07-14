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دفعة جديدة من منتسبي مديرية أمن الكفرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

شهدت قاعدة الكفرة الجوية أمس السبت مراسم حفل تخريج دفعة من منتسبي مديرية أمن الكفرة والدوريات الصحراوية فرع الكفرة، بمشاركة 4 كراديس.

وأوضح مكتب الإعلام بمديرية أمن الكفرة ان هذه الدورة انطلقت في شهر مارس الماضي واستمرت لمدة 4 أشهر بمشاركة عدد (268) متدربا تلقوا خلالها تدريبات عسكرية في الانضباط واستخدام السلاح بالإضافة إلى تدريبات رياضية ودروساً في المناهج القانونية المقررة، مضيفاً ان الخريجين سيتم توزيعهم الأيام القادمة وفقاً للاحتياجات على الأقسام والإدارات التابعة لمديرية أمن الكفرة والدوريات الصحراوية فرع الكفرة.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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