سفير بريطانيا السابق بواشنطن يقول إن ترامب انسحب من الاتفاق النووي مع إيران لارتباطه بأوباما

واشنطن-العنوان

أظهرت وثائق دبلوماسية مسربة نشرتها صحيفة بريطانية الأحد أن سفير بريطانيا السابق لدى واشنطن يَعتقد أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب من الصفقة النوويّة الموقّعة مع إيران لأنّها مرتبطة بسَلفه باراك أوباما.

وكتب السفير البريطاني المستقيل كيم داروش في برقية دبلوماسية تعود إلى مايو 2018 أن “الإدارة الأمريكية تراهن على عمل تخريب دبلوماسي لأسبابٍ إيديولوجية وشخصية على ما يبدو (لأنّها) كانت صفقة أوباما”.

وهذه البرقية جزء من دفعة ثانية من التقارير السرية المسربة التي نشرتها صحيفة “ذي ميل أون صنداي”، بعد برقية أولى قد سُرّبت وأدت إلى استقالة داروش الأربعاء الماضي.

وأعلنت الشرطة البريطانية مساء الجمعة أنها فتحت تحقيقا جنائيا حول تسريب المذكرات الدبلوماسية.

وقال مساعد قائد الشرطة البريطانية نيل باسو في بيان إن “وحدة مكافحة الإرهاب بشرطة لندن التي تضطلع بالمسؤولية الوطنية (المتمثلة) بالتحقيق في مزاعم المخالفات الجنائية لقانون الأسرار الرسمية، فتحت تحقيقا جنائيا”.

وأضاف “نظرا للتبعات الكبيرة لتسريب هذه الوثائق، أنا مقتنع بأن هذا ألحق ضررا بالعلاقات الدولية للمملكة المتحدة، ومن الواضح أنه ستكون هناك مصلحة عامة في إحالة المسؤول أو المسؤولين على القضاء”.

من جهتها، ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” الأحد أنّ تحقيقا حكوميا حول عمليّات التسريب كشف أن المشتبه به هو موظف بريطاني يطلع عادة على أرشيف وزارة الخارجية.

وكان سكرتير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية آلن دانكان صرح خلال الأسبوع الجاري أن “تسريبا من الداخل”، أي من داخل الإدارة، هو “الفرضية الأولى”.

وتحقق شرطة لندن أيضا في خرق محتمل لقانون الأسرار الرسمية.

المصدر-وكالات

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