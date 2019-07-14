أول ذهبية في تاريخ الجودوالسعودي ببطولات كأس آسيا

انجاز جديد يُضاف لسجل الرياضة السعودية، حققه لاعب المنتخب السعودي للناشئين في لعبة الجودو سعود منيع الذي أحرز الميدالية الذهبية لكأس آسيا للناشئين في البطولة التي تقام بهونج كونج, بعدما تفوق على خصمه الكوري في الختام ليتوج بطلاً للبطولة.

وأضاف البيان الصادر عن السفارة السعودية بالقاهرة، أن هذه الميدالية تُعَدُ هي الذهبية الأولى للمملكة في تاريخ لعبة الجودو على مستوى البطولات الآسيوية، كما حقق سبتي الرويلي ويزيد العنزي ميداليتين برونزيتين في وزني -66 و -60 لنفس البطولة.

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد السعودي للجودو العميد خالد العريني تهنئته للوطن بهذه البطولة وقال: "أبارك للمملكة العربية السعودية والبطل سعود منيع ولكل زملائي في الاتحاد من إداريين ومدربين هذا الإنجاز الذي جاء بتضافر الجهود نحو تقديم المزيد من الأبطال لهذه اللعبة.

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