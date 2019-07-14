عروض مبهرة بين قوس النصر وساحة الشانزليزيه فى احتفال فرنسا بيومها الوطنى| صور

بين قوس النصر وعلى أطراف جادة الشانزليزيه تواصلت احتفالات فرنسا بيومها الوطنى الذى يوافق يوم الرابع عشر من يوليو بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون وبعض القادة الأوروبيين .

وترفع فرنسا هذا العام شعار "التعاون العسكري الأوروبي" الذى يهدف إلى إعادة الهيبة للقارة العجوز فى محيطها الدولى.

وشارك فى احتفالات اليوم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس وزراء بلجيكا شارل ميشيل، ورئيس وزراء هولندا مارك روتا، والرئيس البرتغالى مارسيلو ربيلو.

وسيشارك في العرض 4300 عسكري و196 آلية و237 حصانا و69 طائرة و39 مروحية على جادة الشانزليزيه في قلب العاصمة الفرنسية.

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