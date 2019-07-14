تفاصيل إنقاذ 53 مهاجر غير شرعي قبالة سواحل ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن الناطق باسم البحرية أيوب قاسم اليوم الأحد عن إنقاذ 53 مهاجر غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا غربي البلاد.

قاسم قال في تصريح لوكالة “سبوتنيك” إنه نظراً للحالة الإستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني و مكافحة كافة انواع التهريب والأعمال غير القانونية ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير شرعية والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية مستمرون في تأدية دورنا الإنساني في البحر.

وأشار إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 40 ميل شمال صبراتة، مضيفاً بأن المهاجرون غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة موزعة كالآتي كاميرون 11 رجل و3 نساء ونيجيريا رجل والسنغال 5 رجال و النيجر رجل واحد بالإضافة إلى 10 رجال من ساحل العاج وامرأة وطفل واحد، وغينيا كوناكري 14 شخص أما مالي 3 نساء والتوجو وأفريقيا الوسطى امرأة واحدة.

قاسم لفت إلى أن المهاجرين غير الشرعيين تم الوصول بهم حوالي الساعة 19:30 إلى ميناء مصفاة الزاوية لنقلهم وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل بعد تقديم المساعدة الانسانية والطبية وتسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية ومركز إيواء النصر.

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