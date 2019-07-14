كلوب: هذا الرباعي سيشارك ضد دروتموند وإشبيلية ولشبونة

وعاد الرباعي إلى تدريبات الريدز يوم السبت، بعد انتهاء عطلتهم الصيفية.

ولن يشارك أحد من هذا الرباعي، في المباراة الودية التي تجمع الريدز بنظيره برادفورد سيتي الأحد، في إطار الاستعدادات للموسم الجديد، لكن كلوب يتوقع اندماجهم مع قائمة الفريق فور وصولهم إلى الولايات المتحدة.

وأوضح كلوب، في تصريحات لموقع ناديه: “التدريب عبارة عن خطة، لمعرفة كيف ستكون فترة ما قبل الموسم الآن، حيث برامج فردية للاعبين وللمجموعات المختلفة”.

وأضاف “سنخوض لقاء الأحد بدونهم، لأنهم يجب أن يتدربوا مرتين. يوم السبت قاموا بالاختبار البدني، ويوم الأحد سيتدربون مرتين”.

وتابع “يوم الإثنين، سيحصل بقية الفريق الذين يلعبون الآن على يوم عطلة قبل السفر إلى أمريكا. سوف يتدربون معهم مرة أخرى والمجموعة التي جاءت متأخرة”.

واستطرد “سيكون إيقاعهم طبيعي في أمريكا إلى حد كبير، لكننا سنستغل هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة للقيام ببعض الأشياء المختلفة معهم. وعند الوصول لأمريكا سيكونوا متاحين بالكامل”.

وسيواجه ليفربول نظيره بروسيا دورتموند الجمعة المقبل في إنديانا، ثم إشبيلية وسبورتنج لشبونة، في بوسطن ونيويورك على الترتيب.

وواصل المدرب الألماني “من الجيد أن نراهم مرة أخرى، هذا رائع للغاية”.

وأتم “كلهم في حالة مزاجية جيدة، أود أن أقول بإني سعيد، فهم سعداء بالعودة أيضًا. لقد أمضوا عطلة كانوا يريدونها وكانوا في حاجة لها، والآن يمكننا أن نبدأ. هذا جيد جدا”.

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