إعادة تشغيل حقول الآبار بعد تدخل الأعيان بالجنوب

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن جهاز النهر الصناعي، مباشرة المنظومة عملية التشغيل لحقول الآبار، مشددًا على أن جهود الأعيان والخيرين من أبناء الجنوب وراء إعادة تشغيل المنظومة، وكذلك تجاوب المواطنين الموجودين بمحطة الكهرباء.

وأوضح الجهاز في بيان منذ قليل، أنه تم تشغيل مضخة بالحقل الشرقي لمباشرة تعبئة المسار الجنوبي وفق الشروط الهندسية المعتمدة في عمليات التعبئة.

وكانت الشركة أعلنت أن مجموعة مسلحة أجبرت المشغلين بمحطات الكهرباء الرئيسية رقمي (1 و2) على قطع التيار الكهربائي عن كافة الحقول (الشرقي، الجنوبي، الشمالي)، مطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب بعد انقطاعها لأكثر من يومين، والعدالة في طرح الأحمال بين المدن كافة، الأمر الذي أدى إلى توقف ضخ المياه من حقول الآبار، وبالتالي انقطاع المياه منذ يوم الجمعة عن مدينة طرابلس، ومن بعد ذلك مدن المنطقة الوسطى ومدينة الشويرف.

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